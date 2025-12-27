Junior habría tomado una decisión definitiva sobre el delantero Guillermo Paiva

Guillermo Paiva celebra su título conseguido con el Junior de Barranquilla / Instagram: Guillermo Paiva.

Junior de Barranquilla, campeón del fútbol colombiano, trabaja en consolidar una nómina sólida y competitiva para afrontar la Copa Libertadores del 2026, además de los otros campeonatos en los que competirá, comenzando por la Superliga contra Independiente Santa Fe.

El club, que aún no ha anunciado salidas o refuerzos, estaría muy cerca de concretar su primer gran movimiento, retener a una de sus grandes figuras durante la consecución de la undécima estrella.

Se trata del delantero paraguayo Guillermo Paiva, jugador de 28 años y quien se encontraba en el club cedido a préstamo desde Olimpia de su país. El cuadro barranquillero hará uso de la opción de compra.

Según informó Julián Capera, periodista de Es Un Hecho de AS Colombia, Junior ya le informó al equipo que comprará los derechos deportivos de Paiva. El jugador llegó a despertar interés de América de Cali, también en el fútbol colombiano.

🚨🔜 F5: Junior de Barranquilla comunicó formalmente a Olimpia 🇵🇾 que ejecutará la opción de compra por el delantero Guillermo Paiva. Inicia el cruce de documentación entre clubes.



🤝 @urieliugt https://t.co/Z8ImGQA4z9 pic.twitter.com/c7zIP6n8me — Julián Capera (@JulianCaperaB) December 27, 2025

El cuadro barranquillero pagaría el 600 mil dólares por el 60% del pase del jugador, conservando el otro 40% Olimpia, en caso de una futura venta. El paraguayo firmaría un contrato por los próximos tres años.

Guillermo Paiva convirtió 10 goles y dio cuatro asistencias con el Junior en 47 partidos disputados a lo largo del 2025 en la institución barranquillera.