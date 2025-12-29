¡Atención! Entran en funcionamiento tres nuevos semáforos en Barranquilla

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial informó que desde hoy lunes 29 de diciembre entran en funcionamiento tres nuevos semáforos en diferentes sectores de la ciudad.

Las nuevas intervenciones se ubican en la calle 84 con carrera 42H, calle 84 con carrera 45 y calle 80 con carrera 51B, puntos que registran alto flujo vehicular y peatonal. Los semáforos cuentan con una programación de tiempos basada en estudios técnicos de aforo, análisis de demoras, colas y fluidez del tráfico.

La distribución de los tiempos semafóricos se ajustará a los distintos momentos del día, priorizando las horas de mayor congestión, con el objetivo de garantizar una circulación más fluida y segura para conductores, peatones y ciclistas. Además de los equipos semafóricos, las intervenciones incluyen señalización y demarcación vial, facilitando la adaptación de los usuarios al nuevo sistema de control de tráfico.

Intersecciones intervenidas y cambios viales

1. Calle 84 con carrera 42H

Se prohíbe el giro izquierdo para los vehículos que circulan por la carrera 42H en sentido occidente–oriente (de Miramar hacia la carrera 43 – avenida 20 de Julio).

Alternativas habilitadas:

Opción 1: Girar a la derecha por la calle 84B, luego a la izquierda para tomar la carrera 42G y continuar hasta la calle 84 en sentido sur–norte hacia la carrera 43.

Girar a la derecha por la calle 84B, luego a la izquierda para tomar la carrera 42G y continuar hasta la calle 84 en sentido sur–norte hacia la carrera 43. Opción 2: Seguir hasta la calle 82, girar a la derecha para tomar la carrera 42G y continuar hasta la calle 84 en sentido sur–norte.

2. Carrera 45 con calle 84

Se prohíbe el giro izquierdo para los vehículos que circulan por la carrera 45 en sentido occidente–oriente (del parque Venezuela hacia la carrera 46).

Alternativas habilitadas:

Opción 1: Girar a la derecha por la calle 85, luego a la izquierda para tomar la carrera 44 y dirigirse a la calle 84 en sentido sur–norte.

Girar a la derecha por la calle 85, luego a la izquierda para tomar la carrera 44 y dirigirse a la calle 84 en sentido sur–norte. Opción 2: Continuar hasta la calle 82, girar a la derecha para tomar la carrera 43B y seguir hasta la calle 84 en sentido sur–norte.

3. Calle 80 con carrera 51B

Este nuevo semáforo hace parte de la continuidad de las intervenciones en el corredor de la carrera 51B, facilitando el ingreso de los vehículos que llegan a Barranquilla desde Puerto Colombia hacia el Centro de la ciudad.

Acompañamiento y control

Durante los primeros días de operación, la medida contará con el acompañamiento de la Policía de Tránsito y del equipo de Orientadores de Movilidad, quienes estarán en las intersecciones guiando a los usuarios y reforzando el cumplimiento de las normas.