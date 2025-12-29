Nuevo caso de intoxicación por pólvora en Barranquilla: menor de ocho años permanece hospitalizado

Un menor de 8 años de edad permanece bajo observación médica en un centro asistencial de Barranquilla tras haber ingresado por la ingesta de fósforo blanco, al parecer contenido en un artefacto pirotécnico tipo triqui traqui. El niño, de sexo masculino, reside en la ciudadela 20 de Julio y recibe atención especializada mediante hospitalización.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

El caso se suma a la preocupante cifra de personas afectadas por pólvora durante la actual temporada festiva, especialmente entre la población infantil, considerada la más vulnerable frente a este tipo de accidentes.

Aumentan los casos de quemados por pólvora

De acuerdo con el reporte de las autoridades de salud, Barranquilla registra 37 personas lesionadas por pólvora en lo que va del año. De ese total, 12 son menores de edad y 25 corresponden a adultos.

En el departamento del Atlántico, el número de personas lesionadas por pólvora asciende a 84, incluyendo los casos registrados en Barranquilla, situación que mantiene en alerta a las autoridades de salud y control, las cuales reiteran el llamado a extremar las medidas de prevención durante las celebraciones de fin de año.

LEA TAMBIÉN: Policía de Barranquilla advierte sobre riesgos del licor adulterado en fin de año

Llamado urgente a la prevención

Las autoridades reiteraron que la pólvora no es un juego y que su manipulación o almacenamiento en los hogares representa un alto riesgo para niños y adolescentes, incluso cuando no se enciende, como ocurrió en este caso por ingesta.