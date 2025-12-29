¿Por qué Transmetro está pidiendo a los usuarios cambiar la tarjeta antes del 31 de diciembre?

Con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje y fortalecer la seguridad del sistema, Transmetro confirmó que se encuentra finalizando la transición hacia tarjetas inteligentes con tecnología MIFARE Plus EV2, lo que implicará el cambio obligatorio del plástico para algunos usuarios antes del 31 de diciembre de 2025.

Según explicó el sistema de transporte masivo, a partir del 1 de enero de 2026 únicamente estarán habilitadas las tarjetas con esta nueva tecnología, por lo que las tarjetas antiguas MIFARE Classic dejarán de funcionar.

No obstante, el anuncio ha generado malestar entre pasajeros frecuentes, quienes aseguran no haber recibido información clara y oportuna, además de cuestionar el costo adicional que deberán asumir para continuar usando el servicio.

¿Cómo identificar si la tarjeta está actualizada?

Las tarjetas que ya cuentan con tecnología MIFARE Plus EV2 corresponden a los siguientes diseños oficiales:

Tarjeta rosa edición OCDE.

Tarjeta edición naranja con verde, con el logo de Transmetro en negro en la parte frontal.

Tarjeta edición Droguería Inglesa.

Tarjeta llega nuevos transmetros.

Quienes tengan alguna de estas tarjetas podrán seguir utilizándola con normalidad. Además, Transmetro aclaró que todos los nuevos diseños que se emitan en adelante ya vendrán con esta tecnología incorporada.

Cambio de tarjeta y traslado de saldo

Los usuarios que aún cuenten con tarjetas MIFARE Classic deberán adquirir una nueva tarjeta en cualquier taquilla del sistema por un valor de $7.000.

En caso de tener saldo disponible, este podrá trasladarse al nuevo plástico, siempre y cuando la tarjeta anterior esté personalizada antes del 31 de diciembre de 2025.

La personalización es gratuita

Transmetro informó que el proceso de personalización no tiene ningún costo y puede realizarse en los Puntos de Atención al Cliente de la estación Joe Arroyo y del Portal de Soledad, o a través de la línea de atención 320 635 9257.

Bloqueo por usos inusuales

Como parte de la transición tecnológica, el sistema actualizó su Manual de Operaciones para reforzar el control frente a validaciones irregulares. En ese sentido, las tarjetas que registren más de 40 usos en un mismo día serán bloqueadas con el fin de evitar usos indebidos.

Esta medida, según Transmetro, ya viene aplicándose desde hace algunos días para garantizar mayor control y seguridad en las transacciones.

Usuarios expresan inconformidad

Pese a las explicaciones entregadas, varios usuarios han manifestado su inconformidad por el cambio obligatorio. Las principales quejas se centran en el costo de la nueva tarjeta y en la falta de información previa sobre la medida.

Algunos pasajeros consideran injusto tener que asumir el gasto por una actualización tecnológica del sistema, mientras otros señalan que el servicio debería mejorar sin generar nuevas cargas económicas para los ciudadanos.

“Entiendo que se trate de una nueva tecnología, pero deberían validar algo a los usuarios, porque al final es un reemplazo de tarjeta. Yo tengo otra más reciente que quedó inválida, mientras que esta, que es más antigua, ha seguido funcionando desde que la compré. Creo que lo justo sería entregar la tarjeta vieja y recibir algún tipo de compensación, aunque sea un bono, así sea de mil pesos”, explicó una usuaria.

Ante el descontento ciudadano, los usuarios esperan que Transmetro amplíe la información, evalúe alternativas que reduzcan el impacto económico y garantice una transición más clara y amigable para quienes utilizan a diario el sistema de transporte masivo.