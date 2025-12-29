Teófilo Gutiérrez no ha renovado su contrato con Junior y preocupa su participación en Libertadores

Junior, actual campeón del fútbol colombiano, aseguró su participación en la Copa Libertadores tras coronarse en la Liga del segundo semestre, luego de superar a Deportes Tolima en marcador global de 4-0. El Tiburón logró conseguir su onceava estrella bajo la dirección de Alfredo Arias, siendo este su primer título con el equipo barranquillero.

Ahora, Junior busca reforzar su plantel para afrontar tanto la Liga Colombiana como la Copa Libertadores en el 2026, es por esto que el equipo ya anunció oficialmente su primer fichaje, la llegada de Jannenson Sarmiento, quien es transferido del Unión Magdalena. No obstante, también se rumora la salida de varios jugadores claves para Arias.

¿Qué se sabe del futuro de Teófilo Gutiérrez en el Junior?

Teófilo Gutiérrez regresó al Junior en el 2025 y disputó 40 compromisos, en los cuales anotó 2 goles y generó cuatro asistencias, además se coronó campeón del futbol colombiano, logrando levantar la estrella once del equipo. Sin embargo, los hinchas del Tiburón se preguntan sobre la continuidad del delantero en el equipo barranquillero.

En una reciente entrevista con Cuid Sports, el jugador de 40 años dio a conocer detalles de su situación con el Junior. Allí aseguró que no hay avances con respecto a la renovación de contrato, el cual se vence a finales de diciembre.

“Ahora mismo todavía no acaba el año, quiero disfrutar más con los niños, con la gente de Junior, con el hincha del Junior y bueno, aprovechar que quedamos campeón para que ellos puedan disfrutar y Barranquilla esté muy contenta. Hay cosas que se merecen en la vida, pero bueno, yo vivo del día a día del fútbol y amo el fútbol, así que estoy disfrutando y lo que me toque yo voy para adelante”, indicó el delantero.

Carlos Bacca, al igual que Teófilo Gutiérrez, finaliza su contrato el próximo 31 de diciembre. La institución deberá tomar una decisión en los próximos días, si renovarlos y mantenerlos en el plantel para el 2026 o dar por terminado su vínculo con el equipo barranquillero.