Se confirmó el bombo de Junior para la Libertadores 2026: tendrá duros rivales en fase de grupos

Junior será uno de los equipos que represente a Colombia en la Copa Libertadores 2026, cupo que se ganó por coronarse campeón de la Liga 2025-II. Santa Fe será el otro desde la fase de grupos, mientras que Tolima y Medellín deberán disputar la fase previa para poder llegar a esa instancia.

Al conocerse los 28 integrantes de la competición, en cupos que distribuye cada federación según sus respectivas normativas, los bombos para el sorteo de la fase de grupos se empezaban a perfilar. No obstante, este domingo, tras la coronación de Corinthians de la Copa de Brasil frente a Vasco da Gama, quedaron confirmados.

Junior, al bombo 3

Se estimaba que Junior podría integrar el bombo 2 de cara al sorteo que tendrá lugar en marzo de 2026. No obstante, Corinthians, al tener mejor ranking Conmbol (22) pasó a ocupar esa posición y el conjunto barranquillero estará en el 3. Si el campeón de la Copa de Brasil hubiera sido Vasco, el cuadro Tiburón hubiese quedado en el bolillero 2.

Estar en esta zona hará que se mida con rivales de mayor envergadura y mejor posicionados en el ranking. En el 1 hay equipos como Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, mientras que en el 2 están clubes como Estudiantes, Cruzeiro, Lanús (ganador de Copa Sudamericana).

En el caso de Santa Fe, ya sabía que integraría el bombo 3, pues contaba con un ranking inferior a otros equipos clasificados.

Por su parte, si Tolima e Independiente Medellín logran superar las fases previas e instalarse en la fase de grupos, irán directo al bombo 4 junto a equipos con menor escalafón en el ranking.

Así quedaron los bombos para el sorteo de fase de grupos