“Sharon es Carnaval”, la canción que enciende el Carnaval de los Niños 2026

La fiesta del Carnaval de los Niños 2026 se enciende con el lanzamiento oficial de la canción y el videoclip “Sharon es Carnaval”, interpretados por Sharon Acosta, Reina del Carnaval de los Niños, en una producción que exalta las tradiciones, la cultura y la herencia familiar carnavalera.

El tema es una expresión de folclor puro, marcada por el sonido de los tambores y las voces de las cantadoras, y fue compuesto e interpretado por Checo Acosta, ‘El Príncipe del Carnaval’, como un homenaje a su hija y a la Fiesta que forma parte del corazón de Barranquilla.

Un recorrido por la tradición

La melodía contagiosa acompaña a Sharon en un recorrido por escenarios emblemáticos de la ciudad, junto a grupos de tradición y con la participación especial de la monarquía del Carnaval de Barranquilla 2026, resaltando la esencia del Carnaval desde la mirada de los más pequeños.

Un videoclip lleno de color y patrimonio

El videoclip, bajo la producción de Mauricio Prince, resalta la riqueza cultural del Carnaval a través de la diversidad de las danzas patrimoniales, el colorido de la Fiesta y el talento de los carnavaleritos. La propuesta audiovisual continúa exaltando el legado vivo de Sharon, con la dirección coreográfica de su madre, Jazmín Tobón.

Un mensaje para los niños del Carnaval

“Con esta canción quiero que los niños y niñas carnavaleros puedan disfrutar del Carnaval. Es el regalo de mi familia y mi legado para seguir manteniendo viva nuestra Fiesta”, expresó emocionada la Reina del Carnaval de los Niños 2026, Sharon Acosta.

Disponible en plataformas digitales

“Sharon es Carnaval” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y es una invitación a sumarse a la Sharonmanía y a vivir con alegría el Carnaval de los Niños 2026.