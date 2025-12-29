¿Dónde se va la luz este MARTES 30 de diciembre en el Atlántico?

La empresa Air-e Intervenida anunció la ejecución de maniobras técnicas programadas para este martes 30 de diciembre en un sector del Corredor Universitario, en jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, con el fin de facilitar la conexión eléctrica a una sala de ventas de la constructora Marval.

Los trabajos hacen parte de labores de adecuación y conexión de infraestructura eléctrica, necesarias para garantizar un servicio seguro y eficiente en la zona.

Horario de los trabajos

Las maniobras se realizarán entre las 7:15 de la mañana y las 5:15 de la tarde, tiempo durante el cual será necesario interrumpir el suministro de energía de manera temporal.

Sectores que estarán sin servicio

Durante la ejecución de las obras, estarán sin energía 291 usuarios, ubicados en las calles 1 a la 1B, entre las carreras 30 y 30A, en inmediaciones de la Clínica Portoazul.

Recomendaciones a los usuarios

Air-e Intervenida recomienda a los usuarios tomar las medidas necesarias durante el tiempo de la interrupción y recuerda que estas labores buscan mejorar y ampliar la infraestructura eléctrica en el sector.