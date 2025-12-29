Revuelo en México por la llegada de Miguel Ángel Borja a Cruz Azul: así fue recibido

Tras la salida de Miguel Ángel Borja de River Plate y la controversia que se generó en Argentina por su posible llegada a Boca Juniors, todo parece indicar que el nuevo equipo del atacante colombiano tendría nuevos rumbos. Tras su llegada a Ciudad de México para ultimar detalles, el cordobés estaría cerca de firmar su contrato con Cruz Azul.

Las escenas que se vivieron en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez fueron el abrebocas de lo que será el gran fichaje de la Máquina con el arribo de su primer refuerzo. Los aficionados del equipo y los periodistas recibieron al delantero con gran expectativa que existe por su aporte goleador.

Incluso la delegación de Cruz Azul, que acompañó a Borja cuando llegó a la capital mexicana, impidió que firmara la camiseta de un aficionado, ya que aún no se ha oficializado su fichaje y al parecer estas formas podrían revenderlas en el futuro.

Si nada fuera de lo normal acontece, el delantero colombiano se realizaría los exámenes pertinentes y luego firmaría el contrato con la Máquina, que estaría al rededor de los 2 millones de dólares anuales, siendo así uno de los futbolistas mejores pagados de toda la Liga MX,

¿Por qué Borja se fue de River Plate?

La salida del Colibrí del equipo argentino se dio luego de una extensa etapa de tres años y medio en que logró consolidarse en el ataque de River Plate, durante este periodo Borja jugó 158 partidos oficiales, en los que marcó 61 goles y aportó 10 asistencias. Número que incluso lo catalogaron como el goleador de Copa de la Liga Profesional de Fútbol en el 2024.

A pesar de ello, en el último año el cordobés fue inicialista en solo 16 juegos, lo que lo llevo a tener una alternancia entre el banquillo y las canchas, en lo que fue una mala temporada para los dirigidos por Marcelo Gallardo. Con la importante propuesta de Cruz Azul, su continuidad como titular podría mejorar a sus 32 años.