Cruz Azul confirmó gravedad de Kevin Mier: ¿Llegará al Mundial?

Cruz azul confirmó la gravedad de la lesión de Kevin Mier, sufrida durante el último partido de Liga MX cuando Adalberto Carrasquilla, mediocampista de Pumas, lo lesionó en el intento de evitar el despeje del portero. Mier se retiró en camilla al 45+6′, y la gravedad se desconoció hasta hoy.

A través de las redes sociales de ‘La Máquina’, cuatro días después, el club publicó el parte médico, donde confirmó:

“Después de realizar estudios de imagen, se pudo confirmar que nuestro jugador, Kevin Mier, presenta una fractura en la tibia de la pierna derecha, ocasionada por la entrada de parte del jugador Adalberto Carrasquilla (Panamá) en el partido de la última jornada”, informó en cuenta oficial, en’X’.

Asimismo, la información revelada determinó que Kevin Mier será “sometido mañana a un procedimiento quirúrgico y su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguiente etapas”, explicó en el comunicado.

¿Cuánto tiempo se alejará de las canchas Kevin Mier?

Este tipo de lesiones, en caso de ser tratadas con cirugía, como es el caso del portero con pasado en Atlético Nacional, Santa Fe y Real Cundinamarca, puede tardar entre 4 y 6 meses para que el futbolista regrese a las canchas. En algunas situaciones, este periodo se ha extendido, ha alejado a los profesionales por un año.

¿Kevin Mier se recupera para el Mundial 2026?

Considerando que la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá está programada entre junio y julio del año entrante, y el tiempo estimado de recuperación ronda los 5 meses, el santandereano estaría regresando paulatinamente a las canchas desde abril de 2025, si todo sale acorde a lo esperado.

Será consideración del técnico Néstor Lorenzo, quien determinará si su convocatoria a la cita mundialista es o no viable, de acuerdo con el estado de salud de Mier. Por ahora, lo cierto es que se perderá la recta final de la Liga MX con Cruz Azul.