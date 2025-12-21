Miguel Ángel Borja ganará una millonada en Cruz Azul: inminente salida de River Plate rumbo a México

Todo parece indicar que el futuro deportivo de Miguel Ángel Borja está más que definido. En las últimas horas, la prensa mexicana ha informado que es inminente su llegada al Cruz Azul, dejando así de lado la oferta de Boca Juniors.

De concretarse la operación, será la primera vez que Borja actúe en tierras mexicanas (ya estuvo en Argentina, Brasil e Italia), además de que compartiría equipo con otros dos compatriotas: Kevin Mier y Willer Ditta.

Miguel Ángel Borja ganará una millonada en Cruz Azul

Según informó el portal ‘Mediotiempo’, restan pocos detalles para que Miguel Ángel Borja sea oficializado como el primer refuerzo de Cruz Azul para la temporada 2026. Tal es la inminencia del negocio, que ya se habría acordado el vínculo contractual: dos años de contrato y un salario que ronda las 2-2.5 millones de dólares (el doble de lo que percibía en River Plate).

La negociación fue encabezada por Iván Alonso, director deportivo de la institución, quien se reunió personalmente con el agente del jugador para ajustar los primeros conceptos del contrato. Con ello también se dejó de lado la oferta de Boca Juniors, que tenía intención de quedarse con los servicios del atacante nacido en Montería.

Se espera que Borja llegue la próxima semana a México (los días posteriores a Navidad) para presentar los exámenes médicos de rigor y firmar su contrato. Claro está que su inscripción para el Torneo Clausura 2026 dependerá de que Cruz Azul pueda liberar una de las nueve plazas de extranjeros que tiene habilitadas por reglamento.

La ‘Máquina’ se convertirá entonces en el duodécimo club en la carrera de Miguel Ángel Borja, sexto contando únicamente equipos del exterior. En su lista aparecen: La Equidad, Cúcuta Deportivo, Livorno, Olimpo, Gremio, Cortuluá, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Palmeiras y River Plate.

