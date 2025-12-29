Gobierno y Gecelca firman convenio por $4,2 billones para energía solar

El Ministerio de Minas y Energía y la empresa Gecelca formalizaron un convenio interadministrativo por $4,2 billones para la administración de recursos y ejecución del programa Colombia Solar, una estrategia que busca reducir el valor de la factura eléctrica de los usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional.

La firma simbólica del acuerdo se llevó a cabo este 29 de diciembre en Barranquilla, con la participación del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, y el presidente (e) de Gecelca, Erick Wehdeking Arcieri. El programa se ejecutará en 13 departamentos: Atlántico, Bolívar, Cesar, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, La Guajira, Magdalena, Córdoba y Sucre.

Según lo establecido, el convenio tendrá un plazo de ejecución de cinco años, hasta diciembre de 2030, y permitirá el diseño, suministro e instalación de sistemas solares fotovoltaicos ajustados a la demanda y capacidad de los hogares beneficiarios, bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia y optimización de recursos.

Impactará a más de medio millón de usuarios

Con la implementación de Colombia Solar, 563.057 usuarios de zonas urbanas y rurales accederán a un servicio de energía eléctrica más justo y sostenible, gracias a la autogeneración con paneles solares en sus viviendas.

“El compromiso es iniciar en el mercado de Air-e, arrancando por Barranquilla, y luego avanzar en el mercado de Afinia, es decir, en el Caribe colombiano. Aquí el 93 % de la población pertenece a los estratos 1, 2 y 3, que son subsidiados”, señaló el ministro Edwin Palma, quien destacó que el programa también permitirá dinamizar la inversión pública en esta región del país.

Más energía subsidiada y menor costo en la factura

Por su parte, el presidente (e) de Gecelca explicó que uno de los mayores beneficios para los usuarios de estrato 1 será el incremento en la cantidad de energía subsidiada.

“El consumo básico subsidiado es de 173 kilovatios hora al mes. Un usuario de estrato uno recibe el 60 % de ese valor, es decir, cerca de 104 kilovatios hora. Con los kits solares individuales que se instalarán, cada vivienda podrá autogenerar hasta 360 kilovatios hora mensuales, lo que representa un impacto directo en la reducción del valor de la factura”, afirmó Wehdeking.

Un programa “revolucionario”

Durante el evento, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, calificó el programa Colombia Solar como una iniciativa “revolucionaria”, enmarcada en un escenario nacional atravesado por debates clave como la reforma laboral, el salario mínimo y la declaratoria de emergencia económica. No obstante, advirtió que recientes decisiones del Congreso de la República obligaron al Gobierno nacional a realizar recortes presupuestales que impactan directamente al sector energético.

“Este es un programa que puede calificarse como revolucionario, especialmente en un momento de alta convulsión política y social con el que el país cierra el año. Estamos hablando de debates como la reforma laboral, el salario mínimo y la emergencia económica, cuyas medidas ya comienzan a reflejarse en beneficios concretos para los trabajadores, como el pago de recargos nocturnos desde las 7:00 de la noche. Sin embargo, decisiones del Congreso de la República, como no tramitar la ley de financiamiento, a pesar de haber aprobado el Presupuesto General, obligaron al Gobierno nacional a realizar recortes que afectan directamente a sectores estratégicos como el energético. Estos ajustes significan menos programas de energía limpia, menos electrificación rural, menos normalización del servicio y menos soluciones para las zonas no interconectadas, donde aún hay colombianos que no pueden siquiera encender un bombillo. Al final, quienes terminan asumiendo las consecuencias de estos recortes son los ciudadanos”, afirmó el ministro.

Palma reiteró que, pese a este contexto, la implementación del programa avanzará de manera progresiva y responsable, sin afectar de forma abrupta el esquema de subsidios a la energía. En ese sentido, aseguró que los giros se mantendrán en la medida en que existan recursos disponibles, garantizando la continuidad del apoyo a los hogares más vulnerables.