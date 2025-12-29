Policía herido durante protesta de la comunidad en el peaje de Los Santos, Santander

Bucaramanga

Las autoridades departamentales confirmaron que el peaje ubicado en la vía hacia la Mesa de Los Santos opera con total normalidad, luego de los disturbios registrados el día anterior, cuando un grupo de personas intentó tomarse la caseta de manera irregular y levantar las talanqueras para permitir el paso de vehículos sin el pago correspondiente.

Según lo informado, hacia las 3:00 y 4:00 de la tarde comenzaron a llegar varias personas lideradas por un ciudadano, quienes, según las autoridades, generaron desorden en el lugar. Gracias al acompañamiento permanente de la Policía, se evitó que el peaje fuera tomado nuevamente y se garantizó el libre tránsito bajo condiciones legales.

La situación se tornó más grave hacia las 7:30 de la noche, cuando, donde según Nestor Augusto Salcedo, gerente del Idesan operador del peaje, el mismo ciudadano intentó pasar sin pagar la tarifa. Al ser requerido por las autoridades, el conductor dio reversa y atropelló a un uniformado que se encontraba prestando apoyo en el control del orden.

El funcionario herido fue trasladado de inmediato en ambulancia al Hospital Internacional, donde recibió atención especializada. El policía permanece bajo observación médica.

Desde la administración departamental se alertó sobre el impacto económico que han generado los constantes bloqueos y levantamiento de talanqueras en este peaje. De acuerdo con el balance entregado, durante los paros registrados principalmente en noviembre y hasta el 7 de diciembre, se dejaron de recaudar cerca de 2.000 millones de pesos, recursos destinados al mantenimiento e inversión de las vías del sector.

Adicionalmente, solo en un día festivo, el recaudo promedio del peaje puede oscilar entre 50 y 60 millones de pesos, ingresos que se ven afectados cuando no se permite la operación normal.

“Gracias a la activación del PMU y al apoyo de la fuerza pública logramos mantener la operación del peaje. Hoy las talanqueras están abajo y todos los vehículos están pagando la tarifa correspondiente. Estamos operando normalmente”, aseguró Nestor Augusto Salcedo, gerente encargado del peaje.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a manifestarse de manera pacífica y a respetar la labor de los funcionarios.