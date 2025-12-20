VIDEO | “Por eso toca levantar talanqueras”: comunidad por deterioro de vía en Los Santos, Santander

Bucaramanga

Habitantes de la verdad La Purnia del municipio de Los Santos, en Santander, expresaron su inconformidad por el estado en el que quedaron las vías terciarias luego de trabajos adelantados recientemente. Según la comunidad, las intervenciones realizadas durante esta semana no solo no mejoraron la movilidad, sino que agravaron las condiciones de tránsito en la zona, tanto para conductores como peatones.

De acuerdo con los testimonios y el material audiovisual enviado por los residentes, la vía presenta tramos en mal estado que obligan a las personas a desplazarse a pie, mientras que motociclistas y conductores enfrentan constantes caídas y atascamientos. En algunos puntos, los camiones y vehículos deben ser remolcados con lazos para poder avanzar.

“Eso lo acabaron de hacer esta semana y mire cómo está la vía. La gente se cae en las motos, todo está vuelto nada. La cura salió peor que la enfermedad”, señaló uno de los habitantes afectados.

La comunidad asegura que las condiciones actuales representan un riesgo para la seguridad de quienes transitan por el sector y afectan de manera directa el transporte de productos y el acceso a servicios básicos. Por ello, hacen un llamado urgente a las autoridades departamentales para que revisen las obras ejecutadas y adelanten correctivos que garanticen una intervención adecuada y más duradera.

“Pica, pala y el trabajo de la gente son las motoniveladoras, la maquinaria amarilla. Aquí la gente de la Purnia ahora si va a ir a tapar el peaje porque la gente está ‘emberracada’”, dijo otro de los ciudadanos.

Mientras tanto, dicen los habitantes, que seguirán enfrentando dificultades diarias para movilizarse, a la espera de una respuesta oficial que atienda sus denuncias y solucione la problemática vial.