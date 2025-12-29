Esto dijo Fuad Char sobre la posible salida de José Enamorado del Junior para 2026

Junior de Barranquilla sigue celebrando la obtención de la estrella de Navidad. Pero desde ya prepara lo que será la temporada deportiva del 2026, en la que tendrá que defender el título del campeonato colombiano, disputar la Superliga, jugar la Copa Colombia y además tendrá competencia internacional en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Ante esta apretada agenda, los directivos y el entrenador Alfredo Arias esperan seguir teniendo un plantel competitivo que responda en todos los torneos. El equipo estaría buscando reforzar algunas posiciones, pero así mismo han surgido posibles ofertas por el jugador José Enamorado, quien fue la gran figura del equipo durante todo el semestre anterior.

¿Enamorado se va de Junior?

Incluso en la gran final ante Deportes Tolima, Enamorado fue fundamental para la obtención del título del campeonato colombiano. En el juego de ida abrió el marcador con un golazo apenas a los 5′ minutos que marcó el rumbo del partido y volvió a anotar el tercer tanto, para cerrar la victoria 3-0 en el Metropolitano.

En el duelo de vuelta en el Manuel Murilo Toro, el atacante de 26 años volvió a marcar a los 17 minutos, gol que sello la historía en la definición del campeonato colombiano. Ante esta buena actuación de Jose Enamorado, desde Argentina, Brasil y otros países ha surgido el intereses por su fichaje.

Sobre estas posibles conversaciones por Jose Enamorado, el propietario del equipo, Fuad Char, comentó: "No me han dicho nada”. Seguido a esto le preguntaron si se queda en el equipo, a lo que respondió: “Sí, claro”, cerrando así todas las dudas sobre la continuidad del jugador en conversación con ImpactoNewsCol.

🚨 ¿José Enamorado se queda en Junior?



🎙️ “Sí, claro”.



🗣️ Fuad Char respondió al ser consultado por ofertas desde Argentina por el jugador, en diálogo con @ImpactoNewsCol. pic.twitter.com/1rFGixqNQk — Habla Deportes (@HablaDeportes) December 28, 2025

Lo cierto es que con la buena actuación de 10 del equipo Tiburón han subido su costo en el mercado, según el portal especializado Transfermarkt, el traspaso del jugador estaría cerca a los 1.8 millones de euros. Sin duda seguirá llamando la atención de varios clubes extranjeros, pero por el momento, según el dirigente de Junior, continúa en el equipo.