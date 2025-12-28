Policía de Barranquilla advierte sobre riesgos del licor adulterado en fin de año

En el marco de las acciones preventivas y de acompañamiento a la comunidad durante las celebraciones de fin de año y Año Nuevo, la Policía Metropolitana de Barranquilla entregó una serie de recomendaciones a la ciudadanía con el fin de evitar riesgos para la salud derivados del consumo de licor adulterado.

Comprar solo en sitios autorizados

Durante esta temporada se incrementa la comercialización ilegal de bebidas alcohólicas, situación que representa un grave peligro para la vida y la integridad de las personas. Por esta razón, la institución recomienda adquirir licor únicamente en establecimientos autorizados y verificar que los envases se encuentren debidamente sellados, sin alteraciones en tapas, estampillas o etiquetas.

Asimismo, se sugiere revisar que las botellas no presenten residuos extraños, sedimentos, olores fuertes o sabores inusuales, y desconfiar de precios excesivamente bajos frente al valor comercial normal. Es importante evitar el consumo de licor de procedencia desconocida o adquirido a vendedores informales.

La Policía hizo un llamado especial a los ciudadanos para no conducir bajo los efectos del alcohol, proteger a los menores de edad y a los adultos mayores, y promover celebraciones responsables en familia y comunidad.

La institución continuará desarrollando controles y operativos para contrarrestar la venta y distribución de licor adulterado, con el objetivo de salvaguardar la salud pública y garantizar unas festividades seguras.

Sobre estas recomendaciones, el coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez manifestó que “la prevención es fundamental para proteger la vida y la salud de los ciudadanos durante las celebraciones de fin de año. Invitamos a la comunidad a consumir licor de manera responsable y a denunciar cualquier punto de venta sospechoso”.