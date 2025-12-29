Más de 2 mil millones de pesos en droga sintética fueron incautados en Risaralda

Pereira

Un total de 531 frascos de ketamina de 100 mililitros cada uno, que al parecer serían utilizados como insumo en la elaboración de tusi en laboratorios clandestinos, fueron incautados por la Policía Metropolitana de Pereira.

En el mismo procedimiento fue capturado alias “Pastuso”, presunto integrante de la red criminal conocida como “La Cordillera”, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El operativo se logró debido a las labores de inteligencia que permitieron identificar un vehículo que transportaba la sustancia. Las indagaciones preliminares indican que el detenido estaría a cargo de transportar grandes volúmenes de ketamina desde Ipiales hacia Pereira, Medellín y otras ciudades del país. Una vez en el Eje Cafetero, la sustancia era distribuida en municipios como Dosquebradas y La Virginia.

El coronel Óscar Ochoa, comandante (E) de la Policía Metropolitana de Pereira, se refirió al caso y destacó la importancia de esta acción.

“Este trabajo investigativo duró aproximadamente cinco meses, lo que significa un trabajo de fuentes humanas, coordinación con fiscales y otras capacidades de la policía para llegar a esta, la sustancia que está afectando a los jóvenes, niños y adolescentes."

El comandante encargado agregó que “esta sustancia está siendo distribuida en diferentes zonas del país y en Pereira, en discotecas, en actividades recreativas. Una operación que significó actividades de policía judicial para que esta sustancia que está afectando a los jóvenes, salga del mercado ilegal. Más de 50.000 dosis alejadas de los jóvenes y de los niños acá en Pereira."

Las autoridades señalaron que con esta incautación que evitó la distribución de más de 50.000 dosis de esta droga sintética, tiene un valor comercial que sobrepasa los 2.500 millones de pesos.

Al parecer, las operaciones criminales relacionadas con el tráfico de la sustancia habrían sido coordinadas desde Cartagena, donde se impartirían las instrucciones logísticas para su distribución.