Giovanny Urshela denuncia millonario robo en su vivienda en Barranquilla

A través de sus redes sociales, el pelotero cartagenero de Grandes Ligas Giovanny Urshela, denunció que fue víctima de un robo en su residencia ubicada en la ciudad de Barranquilla.

Según describió el beisbolista, los hechos ocurrieron mientras él y su familia no se encontraban en la vivienda, situación que fue aprovechada por los delincuentes para ingresar directamente al cuarto donde duerme con su esposa e hija y sustraer joyas y objetos de alto valor económico. Aunque Urshela no precisó una cifra exacta, indicó que el monto de lo hurtado es millonario.

“El turno fue para mí hoy en la ciudad de Barranquilla, donde la delincuencia tocó mi casa. Afortunadamente estábamos por fuera. Delincuentes se aprovecharon para entrar e ir directamente al cuarto donde duermo con mi esposa e hija, para llevarse joyas y objetos de valor”, escribió el pelotero en sus redes sociales.

En su mensaje, Urshela agregó que, pese a la pérdida material, lo más importante es la integridad de su familia y aprovechó para enviar un llamado de alerta a la ciudadanía sobre la importancia de estar atentos a su entorno cercano. Asimismo, aseguró que ya se adelantan gestiones para recuperar lo robado.

Las autoridades competentes ya tienen conocimiento del caso e iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los presuntos responsables del hurto.