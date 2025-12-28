ICBF investiga posibles irregularidades en contratos firmados en el Atlántico

Por medio de un comunicado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar anunció una revisión técnica y preventiva de los procesos contractuales en la Dirección Regional Atlántico, buscando evitar cualquier riesgo en la gestión administrativa. La entidad destacó que esta medida se realiza “en el marco de los principios de transparencia, eficiencia administrativa y protección de los recursos públicos”.

Medidas transitorias para controlar el gasto

Para fortalecer este control, el ICBF expidió la Resolución 7924 del 22 de diciembre de 2025, mediante la cual “se reasume la competencia en materia de ordenación del gasto y se asigna, de manera parcial y transitoria hasta el 31 de enero de 2026, a la Subdirección General y a la Secretaría General de la Sede Nacional”.

La institución hizo un llamado a la ciudadanía y a organizaciones sociales a mantener una vigilancia activa y responsable sobre la gestión administrativa. Para ello, puso a disposición la línea gratuita anticorrupción 01 8000 91 80 80 y el correo electrónico anticorrupcion@icbf.gov.co, destinados a recibir reportes o alertas sobre posibles irregularidades.

El ICBF también aseguró que trabaja “de manera articulada con las autoridades competentes con el fin de asegurar la protección de los recursos públicos destinados a la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del país”.

La entidad recordó que todos sus servicios son gratuitos y no requieren intermediarios, reafirmando su compromiso con la transparencia y la función pública.