Fiscalía desmantela red que vendía expedientes judiciales: pedían hasta $1.000 millones

La Fiscalía General de la Nación desmanteló una red conformada por funcionarios y particulares, que estaría involucrada en el cobro de dinero para direccionar procesos de lavado de activos que se siguen en la entidad. Fueron capturados nueve de los señalados involucrados en el entramado de corrupción.

Lea también: Incautación de armas y capturas marcan balance de seguridad en Rionegro durante 2025

Se trata de los integrantes de la Dijin de la Policía Nacional, capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo; los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo; y los exfuncionarios de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.

Estas personas presuntamente aprovecharon los cargos que desempeñaron e hicieron exigencias económicas que oscilaban entre los 400 y 1.000 millones de pesos a Juan Carlos Ramírez Taborda alias ‘Manicomio’ y a sus familiares para evitar la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre sus bienes, impedir que se ejecutaran órdenes de captura, entre otras acciones judiciales en su contra.

Le puede interesar: Fiscalía archivó proceso al fiscal Daniel Hernández: Caso de los 200 muertos no existió

La Fiscalía ha documentado hasta el momento eventos delictivos ocurridos en 2014, 2015, 2024 y 2025. La red también es señalada de intimidar a uno de los investigadores líderes para que les permitiera acceder a detalles de los procesos de su interés.