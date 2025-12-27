Fiscalía desmantela en Norte de Santander red que traficaba migrantes hacia Ecuador

Norte de Santander.

La Fiscalía General de la Nación desmanteló una red dedicada al tráfico ilegal de migrantes que operaba desde Norte de Santander y que, durante cerca de año y medio, movilizó de manera irregular a extranjeros hacia la frontera con Ecuador y la región de Urabá.

De acuerdo con el ente acusador, la organización captaba principalmente ciudadanos venezolanos en sectores cercanos a la terminal de transportes de Cúcuta, así como en los municipios de Pamplonita y Los Patios. Posteriormente, las víctimas eran conducidas a agencias de viajes donde les ofrecían paquetes que incluían transporte terrestre, alojamiento, alimentación, chips telefónicos, acompañamiento de guías y supuesta documentación para evadir controles migratorios.

“La red ofrecía traslados en buses de turismo con destino a Quito, Lima y ciudades de Chile, utilizando documentos falsos o extemporáneos que no tenían validez legal”, indicó la Fiscalía en su boletín.

En al menos seis eventos ilícitos acreditados, fueron movilizadas 222 personas, entre ellas 27 menores de edad. La Fiscalía precisó que gran parte de los migrantes no llegó a los destinos prometidos.

Esto dijo la Fiscalía

“Muchas de las víctimas fueron abandonadas en zona de frontera con Ecuador, sin que se cumpliera ni la mitad del trayecto ofrecido”, señaló el ente investigador. Por estos hechos fueron capturados Leonardo Fabio Gómez Moncada, Álvaro Lagos Camargo, Carmen Liliana Vaca Castañeda, Jessica Alexandra Pérez Moreno, Jenny Fernanda Triana Becerra y Jorge Enrique Becerra Vera.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, les imputó los delitos de concierto para delinquir y tráfico de migrantes agravado. “Cinco de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que uno cumplirá la medida en su lugar de residencia”, concluyó la Fiscalía.

