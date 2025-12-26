Incautación de armas y capturas marcan balance de seguridad en Rionegro durante 2025

Rionegro, Antioquia

En el municipio de Riongero se realizaron distintos operativos contra civiles por porte ilegal de armas de fuego, volviendo a poner la seguridad como tema en el debate.

Estas dos capturas se dieron en el marco del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones.

El procedimiento, adelantado por la Policía en el marco de los planes de control vigentes, permitió además evidenciar los resultados que vienen dejando las acciones contra la delincuencia durante este año.

De acuerdo con la Policía Antioquia, el caso se resolvió gracias a la reacción oportuna de las unidades y al trabajo coordinado con la central de radio, lo que permitió poner al capturado a disposición de la Fiscalía.

Para las autoridades, este tipo de intervenciones buscan evitar que hechos delictivos escalen y afecten la tranquilidad de las comunidades.

En ese contexto, el comandante encargado del Departamento de Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, explicó que solo durante el mes de diciembre se lograron cinco capturas y la incautación de seis armas de fuego en Rionegro, mientras que en lo corrido del año se han retirado de circulación 84 armas, reduciendo factores de riesgo asociados a delitos que afectan la vida y la integridad de las personas.

Desde la Administración Municipal, la secretaria de Seguridad y Justicia de Rionegro, Carolina Tejada Marín, señaló que el procedimiento reciente y los resultados del balance anual responden a una estrategia integral contra la delincuencia.

“Cerramos 2025 con más de mil capturas, el 60 % de ellas por delitos relacionados con estupefacientes y microtráfico, que hoy representan una de las principales problemáticas del municipio”, indicó.

La funcionaria explicó que el fortalecimiento del plan Navidad permitió aumentar la presencia de uniformados en barrios y veredas, así como instalar más puestos de control en el territorio.

Además, destacó la articulación con la Policía Nacional, el Ejército, el Gaula y la Fuerza Aérea para ejecutar operativos conjuntos y ampliar la capacidad de respuesta.

Tejada Marín resaltó también el papel de la denuncia ciudadana y del Centro de Monitoreo y Control, que cuenta con 342 cámaras y la línea 123 para atender reportes de manera inmediata.

Según indicó, varios de los procedimientos recientes se lograron gracias a alertas de la comunidad y a la reacción oportuna desde este sistema.

Finalmente, las autoridades anunciaron que para los próximos meses se reforzará la lucha contra la delincuencia con la incorporación de tecnología de inteligencia artificial en el Centro de Monitoreo y Control, orientada al análisis de comportamiento, reconocimiento facial y lectura de placas, con el objetivo de fortalecer la prevención y el control del delito en Rionegro.