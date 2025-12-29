El Campanazo regresa a Medellín este 31 de Diciembre en Provenza

El evento tendrá aforo controlado y no se permitirá el ingreso de bebidas ni alimentos externos.

Medellín

La Corporación Barrio Provenza, en articulación con el Área de Revitalización Económica (ARE), celebrará la llegada del nuevo año con “El Campanazo”, inspirado en las tradicionales fiestas de cuadra.

Este año, El Campanazo de Provenza se vivirá en la carrera 35, desde la calle 10 hasta la calle 8A, y entre la calle 8 y la calle 7. El evento contará con tres tarimas, música en vivo y la participación especial de Fernando González.

Los artistas invitados incluyen Bajo el Palmar, Orquesta Tropical Swing, Latin Black, entre otros.

La entrada es gratuita. Cada establecimiento ofrecerá sus propios paquetes. El evento tendrá aforo controlado y no se permitirá el ingreso de bebidas ni alimentos externos.