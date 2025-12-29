El concierto La Piñata del Kbe se realiza hoy en Manrique con Blessd, DJ Westcol y Fernando González

Medellín, Antioquia

La cancha de arenilla de Jardín, en el barrio Manrique, será hoy el escenario de La Piñata del Kbe, un concierto urbano de entrada libre que tendrá como principales atractivos a Blessd, DJ Westcol y Fernando González, tres de los nombres con mayor convocatoria del cartel.

El evento comenzará a las 4:00 de la tarde y reunirá a una amplia nómina de artistas, DJs y productores locales, en una jornada musical continua que busca cerrar el año con una gran celebración cultural en espacio público. La presencia de Blessd, uno de los artistas urbanos más reconocidos del país, junto a DJ Westcol y Fernando González, marca el punto más alto de una programación pensada para el público joven y barrial.

La Piñata del Kbe se consolida como una apuesta de circulación de talento y apropiación positiva del territorio en Manrique, combinando música, encuentro comunitario y cultura urbana. La organización reiteró que el ingreso es libre y llamó a los asistentes a disfrutar la jornada con responsabilidad y respeto por el entorno.

La cita es hoy lunes 29 de diciembre, desde las 4:00 p. m., en la cancha de arenilla de Jardín, barrio Manrique.