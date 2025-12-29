Embarazo adolescente en Medellín cae al 8,3 % en medio de una reducción sostenida de la natalidad

Medellín, Antioquia

El embarazo adolescente en Medellín continúa disminuyendo y en 2025 alcanzó su nivel más bajo de los últimos años.

Con corte a noviembre, la ciudad reportó 1.162 casos, equivalentes a una tasa del 8,39 %, una caída significativa frente al 10,35 % registrado en 2023, cuando se contabilizaron 2.092 casos.

El descenso se da en un contexto de reducción general de la natalidad en la ciudad, un comportamiento demográfico que también se ha evidenciado a nivel nacional.

Sin embargo, las cifras muestran que la disminución del embarazo en niñas y adolescentes es más acelerada que la del total de nacimientos, lo que indica un cambio específico en este indicador de salud pública.

La tendencia a la baja se ha consolidado de manera progresiva. En 2024, Medellín cerró con 1.744 casos y una tasa del 9,59 %, lo que significa que, en apenas dos años, el número de embarazos en adolescentes se redujo en cerca de un 45 %, con 930 casos menos frente a 2023.

Históricamente, el embarazo adolescente ha sido uno de los retos más persistentes para la ciudad, asociado a brechas en el acceso a información, educación sexual y métodos anticonceptivos.

La reducción sostenida registrada en los últimos años marca un cambio relevante frente a ese comportamiento estructural y plantea un nuevo escenario para la prevención.

Desde la Secretaría de Salud de Medellín se explica que el indicador no solo refleja una disminución en números absolutos, sino también en la proporción de embarazos en esta población.

La secretaria de Salud, Natalia López Delgado, señaló que actualmente menos de nueve de cada cien embarazos en la ciudad corresponden a adolescentes entre los 10 y 19 años, lo que confirma que la tendencia a la baja se mantiene.

La funcionaria agregó que este comportamiento está relacionado con el fortalecimiento de las acciones de educación en salud sexual y reproductiva y con el acceso efectivo a métodos anticonceptivos.

En lo corrido de 2025, cerca de 2.600 adolescentes accedieron a implantes subdérmicos como método de planificación de largo plazo, una estrategia orientada a la prevención de embarazos no planeados y al acompañamiento de proyectos de vida.

El Distrito señala que el reto ahora es sostener estas acciones en un contexto de cambios demográficos, para evitar retrocesos y garantizar que niñas y adolescentes cuenten con información, servicios de salud y acompañamiento oportuno.