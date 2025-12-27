Tres capturados y un aprehendido dejan operaciones contra el Clan del Golfo en Puerto Berrío

Puerto Berrío, Antioquia

En desarrollo de operaciones militares conjuntas, soldados de la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, realizaron cinco diligencias de allanamiento y registro en el municipio de Puerto Berrío, Magdalena Medio antioqueño.

Como resultado de los operativos, fueron capturados tres presuntos integrantes del grupo de delincuencia común organizado Los Porteños y fue aprehendido un menor de edad. De acuerdo con las autoridades, esta estructura criminal estaría al servicio de la subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo.

Dos de las capturas se efectuaron mediante orden judicial y corresponden a los sujetos conocidos con los alias de “Yupi” y “Julián”, mientras que la tercera se realizó en flagrancia.

Según las investigaciones de las autoridades, estas personas serían responsables del tráfico de estupefacientes y de homicidios selectivos en distintos sectores del municipio. Además, registran antecedentes judiciales por delitos como extorsión, homicidio, amenazas, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas.

Detalles de las capturas

Durante las diligencias se logró la incautación de una pistola calibre 9 milímetros, una escopeta Remington, un arma artesanal, 35 cartuchos, cinco proveedores, sustancias estupefacientes, tres teléfonos celulares y un radio de comunicaciones.

Los capturados deberán responder ante las autoridades competentes por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, entre otros.

El Ejército Nacional señaló que continuará adelantando operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales para debilitar las capacidades criminales del Clan del Golfo, proteger a la población civil y contribuir a la seguridad y tranquilidad de las comunidades del Magdalena Medio de Antioquia.