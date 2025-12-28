Policía incautó 300 kilos de pólvora que iba a ser distribuida en fin de año en El Peñol, Antioquia

El Peñol, Antioquia

La Policía incautó aproximadamente 300 kilogramos de pólvora blanca y juegos pirotécnicos durante un operativo realizado en el municipio de El Peñol, en el Oriente de Antioquia.

El procedimiento se desarrolló en el marco de la estrategia “Actuando por Antioquia”, a través de la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) de Marinilla, durante labores de registro y control en la jurisdicción.

Según el reporte oficial, los uniformados interceptaron a un hombre de 65 años, proveniente del municipio de La Estrella, quien transportaba el material sin los permisos exigidos por la normatividad vigente. El ciudadano manifestó dedicarse a actividades comerciales.

Entre los elementos decomisados se encuentran 2.400 voladores, tortas pirotécnicas de diferentes capacidades, volcanes, cohetes lunares, bengalas, rositas, mariposas girasol, pitillos aéreos, tumba ranchos, metralletas, bazucas, fuentes tipo “lulo”, además de mechas, mini mechas, papeletas y otros artículos pirotécnicos.

“El material incautado tiene un valor comercial aproximado de 20 millones de pesos. Los elementos fueron dejados a disposición de la Inspección de Policía de El Peñol, entidad encargada de adelantar el procedimiento de destrucción, conforme a la normativa vigente”, detalló el Coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante Departamento de Policía Antioquia (E).

Impacto de la incautación

La Policía Nacional señaló que esta acción reduce el riesgo de quemaduras, lesiones y afectaciones a la vida, especialmente en niños, niñas y adolescentes, durante la temporada de festividades, y contribuye a la protección de la seguridad ciudadana.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a no fabricar, transportar ni comercializar pólvora ilegal y a denunciar cualquier actividad relacionada con su venta o almacenamiento a través de la línea de emergencias 123.