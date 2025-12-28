Juan Piña: historias, anécdotas y canciones que marcaron generaciones

Caracol Radio no podía despedir el año 2025 de otra manera que con la voz y la historia del maestro Juan Piña, invitado especial como Personaje de la Semana. En una charla cargada de recuerdos, el artista abrió su corazón para contar cómo nació su camino musical, una travesía que comenzó cuando apenas tenía seis años en San Marcos, Córdoba, guiado por su padre y rodeado de sus hermanos.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

“Siempre era la voz llamada a cantar en las escuelas y colegios”, recordó Piña, al evocar sus primeras presentaciones y sus inicios en la orquesta familiar Juan Piña y sus Muchachos.

Influenciado por la música cubana y por íconos como Celia Cruz y la Sonora Matancera, el maestro confesó que desde la madrugada afinaba su oído escuchando emisoras internacionales, sembrando sin saberlo las bases de una carrera legendaria.

Tras la muerte de su padre, la vida lo llevó a Medellín, donde a los 15 años ingresó a la orquesta Hermanos Martelos, experiencia que definió como “mi universidad de la música”. Allí aprendió disciplina, afinación y respeto, valores que marcaron su trayectoria y lo prepararon para compartir escenario con grandes referentes del vallenato y la música tropical.

Su voz aguda lo convirtió en uno de los coristas más solicitados del género. “El Binomio de Oro me dio mucho valor y engrandeció mi nombre como corista”, afirmó Piña, recordando colaboraciones con Diomedes Díaz, Jorge Oñate, Poncho Zuleta y su entrañable amigo Rafael Orozco, con quienes dejó huella imborrable en la historia musical del país.

Hoy, con más de 50 años de carrera, Juan Piña celebra que sus canciones sigan sonando y bailándose. “Le doy gracias a Dios que la música que he grabado sigue siendo del gusto de la gente”, dijo emocionado, cerrando en Caracol Radio un año que se despide al ritmo de la memoria, la gratitud y la música de la buena.