Así quedaría el aumento del salario mínimo 2026 si el incremento supera la inflación proyectada

Como es costumbre cada fin de año, la atención de millones de trabajadores, empresarios y analistas económicos en Colombia se centra en la Mesa de Concertación de Políticas Salariales. El objetivo: definir el salario mínimo legal vigente (SMLMV) que regirá para el año 2026.

El debate central siempre gira en torno a una fórmula compleja que busca equilibrar dos necesidades: proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente al aumento del costo de vida y, al mismo tiempo, no generar presiones inflacionarias adicionales ni afectar la generación de empleo formal.

Para la negociación del 2026, el escenario plantea un reto interesante. El Gobierno y las centrales obreras han manifestado en repetidas ocasiones la intención de que el aumento no solo cubra la inflación causada en 2025, sino que otorgue un incremento real que mejore la capacidad de compra de los hogares.

En este análisis, exploramos cómo quedarían las cifras en un escenario donde la concertación logre un porcentaje final superior a la inflación proyectada.

La fórmula base: Inflación + Productividad

Para entender el escenario, primero debemos recordar cómo se calcula el “piso” de la negociación según la ley colombiana. El aumento del salario mínimo no puede ser inferior a la suma de dos factores clave:

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) causado: Es decir, la inflación total con la que cierre el año 2025. La Productividad Total de los Factores (PTF): Un dato técnico que calcula el DANE y que mide qué tan eficiente ha sido la economía.

Históricamente, la inflación es el componente que más pesa en la ecuación. Si la negociación solo cubre estos dos puntos, el trabajador simplemente mantiene su poder de compra, pero no “gana” más en términos reales.

El escenario de análisis: Ganar poder adquisitivo

La premisa de este análisis es: ¿Qué pasa si el aumento es superior a la inflación?

Supongamos un escenario hipotético (basado en las tendencias económicas de finales de 2025) para ilustrar los cálculos:

Inflación proyectada cierre 2025 (Hipotética): Supongamos que el Banco de la República y los analistas proyectan un cierre del 5.5% .

Supongamos que el Banco de la República y los analistas proyectan un cierre del . Productividad (Hipotética): Estimemos un 1.0% .

Estimemos un . Piso legal de negociación: 6.5%.

Si la Mesa de Concertación decide que, para impulsar el consumo y mejorar la calidad de vida, se necesita un “extra” de 2.5 puntos porcentuales sobre ese piso, podríamos estar hablando de un aumento total hipotético del 9% para el 2026.

Este 9% representaría una ganancia real de 3.5 puntos por encima de la inflación proyectada del ejemplo.

Proyección de cifras: Salario y Auxilio de Transporte

Utilizando un salario base hipotético de 2025 (a modo de ejemplo para el ejercicio matemático) de $1.430.000 más un auxilio de transporte de $185.000, veamos cómo se aplicaría ese aumento del 9% en el escenario propuesto:

1. Cálculo del Salario Básico

Si se aplica un incremento del 9% sobre la base salarial:

Salario base ejemplo 2025: $1.430.000

$1.430.000 Incremento (9%): + $128.700

+ $128.700 Nuevo salario básico proyectado 2026: $1.558.700 (aprox.)

2. Cálculo del Auxilio de Transporte

El auxilio de transporte, vital para los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos, suele aumentar en el mismo porcentaje que el salario básico.

Auxilio transporte ejemplo 2025: $185.000

$185.000 Incremento (9%): + $16.650

+ $16.650 Nuevo auxilio de transporte proyectado 2026: $201.650 (aprox.)

3. El Total Devengado

En este escenario, donde el aumento supera significativamente la inflación proyectada, un trabajador que gana el mínimo recibiría mensualmente:

Total proyectado 2026: $1.558.700 (Salario) + $201.650 (Auxilio) = $1.760.350

Las implicaciones de un aumento por encima de la inflación

Lograr un aumento que supere la inflación es el escenario ideal para las centrales obreras, ya que significa más dinero en el bolsillo para gastar más allá de la simple supervivencia.

Sin embargo, este escenario genera debate entre los expertos:

El argumento a favor: Un mayor salario impulsa el consumo de los hogares, lo que a su vez reactiva la economía y la demanda de bienes y servicios.

Un mayor salario impulsa el consumo de los hogares, lo que a su vez reactiva la economía y la demanda de bienes y servicios. El argumento en contra (Gremios y Banco de la República): Un aumento muy alto puede incrementar los costos operativos de las empresas (especialmente las Mipymes), lo que podría desincentivar la contratación formal o hacer que las empresas trasladen esos costos a los precios finales, generando una nueva ola de inflación (el famoso “efecto indexación”).

La decisión final de la Mesa de Concertación dependerá de encontrar el punto medio exacto donde se recupere el poder adquisitivo sin poner en riesgo la estabilidad macroeconómica del 2026.