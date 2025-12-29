Salario mínimo podría subir 23% en 2026 y acercarse a los $2 millones con auxilio de transporte

Salario mínimo por decreto, ¿en qué años se ha usado y que % ha subido? Histórico. Crédito: Getty Images / Javier Ghersi

Un borrador interno que habría circulado dentro del Gobierno Nacional durante las últimas horas abre el debate sobre la cifra del salario mínimo en Colombia. El documento del Ministerio del Trabajo, propone un incremento del 23% para 2026, lo que situaría el salario mínimo mensual en $1.750.905, sin contar el auxilio de transporte, el cual se definiría a través de un decreto independiente.

Es decir, el salario mínimo en Colombia es de $1.423.500 con el auxilio de transporte, alcanza los $1.623.500 COP. Con un incremento del 23%, el salario básico pasaría a $1.750.905, lo que representa un aumento de $327.405, y este ajuste también aplicaría al auxilio de transporte, llevando el ingreso total mensual a $1.996.905.

De acuerdo con el documento filtrado, la propuesta estaría sustentada en cerrar la brecha entre el salario mínimo legal y el llamado “salario vital”, un objetivo impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que plantea que los ingresos laborales deben ser suficientes para cubrir las necesidades básicas de una familia, como alimentación, vivienda, salud y educación, sin necesidad de recurrir a otras fuentes de ingreso.

Los cálculos del Gobierno señalan que el salario mínimo en Colombia debería superar los $1,8 millones mensuales, sin incluir el auxilio de transporte. Sin embargo, el mismo análisis advierte que un ajuste de esa magnitud no sería viable en un solo año fiscal.

De acuerdo con información de la periodista Diana Saray, este lunes a las 7:00PM se daría a conocer oficialmente el salario mínimo, a través de una alocución presidencial que fue grabada el sábado anterior en la ciudad de Cartagena.