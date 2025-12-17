Actualidad

Pagos Ingreso Mínimo Garantizado en diciembre: monto y beneficiarios de las transferencias este 2025

Las transferencias monetarias se confirmarán por medio de un mensaje de texto con toda la información relacionada con el pago y los puntos de asignación.

Pagos de Ingreso Mínimo Garantizado

La Alcaldía de Bogotá anunció que los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) iniciarán a partir de esta semana y llegarán a más de 199.000 personas beneficiarias de hogares en Pobreza Extrema y Víctimas con Pertenencia Étnica, así como a más de 164.000 personas beneficiarias de los componentes de Jóvenes, Personas Mayores, Personas con Discapacidad y miembros de la comunidad Emberá que han retornado a sus territorios.

En esta ocasión, el Distrito afirmó que no se realizará el pago de transferencias monetarias de los componentes de Primera Infancia y Educación, ya que no se encuentran en jornada académica o están en receso escolar.

Para el mes en curso, la inversión destinada a esta política social supera los $49.000 millones, proyectando un cierre de 2025 con un total ejecutado que excede los $597.000 millones.

Esta iniciativa busca fortalecer el acceso a transferencias monetarias para aquellos ciudadanos que más lo necesitan, consolidándose como un pilar fundamental de la política social del Distrito. La administración puso énfasis en la eficiencia y accesibilidad de los pagos, garantizando que los recursos lleguen de manera oportuna a los beneficiarios.

Personas que recibirán las transferencias

Un aspecto central y distintivo de la estrategia del Ingreso Mínimo Garantizado es la priorización de las mujeres como eje fundamental de bienes de los hogares bogotanos. Los datos de 2025 son contundentes: más del 80% de las personas titulares de las transferencias del IMG fueron mujeres.

Este enfoque responde a una estrategia deliberada para abordar y reducir la feminización de la pobreza en la capital. Así se distribuirán los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado en el mes de diciembre:

Componente de hogares

Grupo poblacional

  • Pobreza extrema: 199.000
  • Víctimas con pertenencia étnica (Emberá -Jaidrúa): 55
  • Inversión: $21.909.900.000

Componente de personas

Grupo poblacional

  • Jóvenes: 7.600
  • Personas mayores: 141.700
  • Personas con discapacidad: 15.400
  • Emberá en retorno a sus territorios: 156
  • Inversión: $27.876.200.000

Por último, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán reitera así su compromiso con la construcción de una Bogotá más justa y solidaria, donde el Ingreso Mínimo Garantizado se erige como una herramienta vital para proteger a los más vulnerables y fomentar un desarrollo social integral.

Montos del IMG en 2025

El monto máximo que puede recibir un hogar es de $905.000 y el mínimo es de $60.000. Para este 2025, los valores fijados por el Distrito son:

  • Hogar beneficiario de Sisbén A: entre $122.000 y $905.000
  • Personas con discapacidad en los grupos de Sisbén A, B, C1-C9: $190.000
  • Personas mayores actualmente beneficiarios de Apoyos Económicos y las personas mayores que venían siendo beneficiarios de IMG en Sisbén B: $150.000
  • Hogares de Sisbén A y B con niños entre los 0 y 6 años recibirán $60.000 por niño, con un límite de hasta tres niños por hogar.
  • Con niños entre los 7 y 17 años recibirán $60.000 por niño, con un límite de hasta tres niños por hogar
  • Jóvenes que vinculados al piloto de la ruta intersectorial de inclusión social y productiva: entre $200.000 y $400.000 por joven.

¿Cómo reclamar el Ingreso Mínimo Garantizado?

Los pagos se realizarán de forma escalonada, utilizando una variedad de medios electrónicos para facilitar el acceso a los recursos. Los beneficiarios podrán recibir sus transferencias a través de billeteras digitales ampliamente utilizadas como DaviPlata, Nequi, MOVii, dale y Bancamía. Esta diversidad de opciones busca adaptarse a las preferencias y capacidades tecnológicas de los ciudadanos, promoviendo la inclusión financiera.

Para aquellos casos en los que la transferencia se efectúe mediante giro, la alcaldía estableció un procedimiento claro y seguro. Las personas serán notificadas previamente a través de un mensaje de texto, indicándoles que pueden acercarse a los puntos autorizados de Efecty para realizar el retiro de su dinero.

Este sistema asegura que todos los beneficiarios, independientemente de su acceso a plataformas digitales, puedan recibir el apoyo económico.

