¿Cuánto vale una hora en Colombia 2025 con salario mínimo? Así quedaría en 2026 si aumenta con IPC

El incremento del salario mínimo es el tema del momento en materia laboral y financiera para millones de trabajadores que esperan a que el Gobierno defina su propuesta al respecto, luego del desacuerdo presentado entre centrales obreras y gremios empresariales.

Le podría interesar: Salario mínimo 2026: ¿Cuánto costaría contratar un empleado con el incremento del Gobierno?

En ese sentido, uno de los datos clave que servirán para definir el piso de la propuesta a presentar es el índice de precios al consumidor (IPC), el cual sirve como una base clara para determinar cómo el aumento de los precios afecta el poder adquisitivo de los trabajadores año tras año.

¿Qué es el IPC?

El índice de precios al consumidor (IPC), de acuerdo con el Banco de la República, cumple la importante función de medir como evolucionan los precios en el país de los bienes y productos que más consumen los hogares en Colombia.

La “canasta” de productos del IPC es un termómetro para la economía de los hogares e incluye 443 artículos de referencia que van desde alimentos y bebidas, hasta ropa y eventos culturales. El IPC anual de noviembre revelado por el Dane es de 5,3 %.

¿Por qué el salario mínimo debe subir por encima del IPC?

Sin embargo, el IPC no es el único valor que se emplea al momento de definir el “piso” para el incremento del salario mínimo para el próximo año.

Lea también: Pensionados que SÍ tienen derecho a la mesada 13 de Colpensiones en 2025: Valor al que equivale

En ese sentido, si el salario aumentara únicamente el monto del IPC, la remuneración únicamente “empataría” con la inflación, dejando así el poder adquisitivo congelado, sin un incremento real para los trabajadores.

Es por ello que, por ley, el aumento del salario mínimo debe contemplar también la cifra de productividad total de los factores (PTF), el cual mide la eficiencia de la economía. Gracias a esto se espera que el salario incremente, por lo menos, un 1 o 2% por encima de la inflación; este indicador para el 2025 quedó en 0,91.

Salario mínimo 2026: así quedaría el valor de la hora con aumento del IPC

De esta manera, teniendo en cuenta los valores técnicos que alimentan el “piso” de la negociación del incremento del salario mínimo 2026 (IPC + Productividad), el salario por horas aumentaría así:

IPC (5,3%) + Productividad (0,91%) = 6,21 % de incremento proyectado.

Salario mínimo 2025: 1′423.500 + 6.21 % = $ 1′511.899 salario mínimo 2026.

Con estos valores, la hora laboral en 2026 quedaría en $ 6.872, trabajando 44 horas semanales y 220 al mes . Adicionalmente, en 2026 se presentará un cambio fundamental que podría afectar el valor de la hora y es la reducción de la jornada laboral.

En ese orden de ideas, al pasar el 16 de julio de 2026 de una jornada de 44 a una de 42 horas y 210 al mes, el valor por hora para un trabajador colombiano quedaría en $ 7.200 si subiera solamente el valor del IPC y la productividad.