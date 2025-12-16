Gobierno Nacional anunció Proyecto de Ley que busca regular contratos para trabajadores del campo

La Ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, junto con el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, presentaron y radicaron en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley sobre el Contrato y Jornal Agropecuario, el cual aseguran formalizará el campo colombiano.

“En este sector hay precarización laboral, hay intermediación laboral, hay desprotección en riesgos laborales para los trabajadores”, agregó el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

El Jefe de esta cartera aseguró que en este proyecto se establecen disposiciones en materia de intermediación laboral, de seguridad y protección social, de protección y salud en el trabajo para los trabajadores rurales y de fortalecimiento de la inspección, la vigilancia y control para la protección de los derechos de estos trabajadores.

Beneficios para el sector campesino

Entre sus componentes está la remuneración del jornal agropecuario, que no puede ser inferior al salario mínimo diario legal vigente, más un factor prestacional no inferior al 30% de ese salario mínimo. Así mismo, establece el pago de horas extras o trabajo suplementario que no están incluidos en el jornal y se pagan adicionalmente conforme a las reglas generales.

“Hacemos historia asumiendo los compromisos que la OIT ha hecho frente al trabajo de los agricultores y agricultoras, tenemos que reconocerlos, al igual que a las familias que trabajan y a quienes tienen jornales agropecuarios. Así mismo, avanzar en el reconocimiento de la seguridad social y su protección laboral; ellos son quienes alimentan al país, abastecen los mercados y hacen que en las ciudades se tengan alimentos frescos, situación que ha permitido construir una apuesta de gobierno dedicada al campo”, agregó la Ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.

Más del 80% de los trabajadores del sector son informales

Ambos Ministros aseguraron que los niveles de informalidad llegan al 84%. Es decir, de cada 10 trabajadores en el campo, 8.5 o casi 9 viven en la informalidad. " Sin embargo, muchas personas, más del 80% de quienes trabajan en la ruralidad, están en condiciones de informalidad. 4.9 millones de personas ocupadas es el máximo histórico y muchas de ellas siguen en informalidad", afirmó Carvajalino.

“Hay una enorme injusticia laboral en el campo colombiano. Los niveles de informalidad llegan al 84%. Es decir, de cada 10 trabajadores en el campo, 8.5 o casi 9 viven en la informalidad. Hay precarización laboral, hay intermediación laboral, hay desprotección en riesgos laborales para los trabajadores”, concluyó Sanguino.