Salario mínimo 2026: ¿Cuánto costaría contratar un empleado con el incremento del Gobierno?

La negociación por el incremento del salario mínimo en Colombia para 2026 sigue activa pese al cumplimiento de la fecha límite para llegar a un acuerdo en la comisión tripartita.

Le podría interesar: Así quedaría el aumento del salario mínimo 2026 si el incremento supera la inflación proyectada

Sobre la mesa quedaron las propuestas, por un lado, de las centrales obreras con un 16 % que despertó la preocupación del gremio empresario; mientras estos, a su vez, optaron por un 7,21 % apalancado en la más reciente cifra de productividad del Dane.

De esta manera, con el conocimiento de las propuestas, que dejan al Gobierno en un rol de arbitraje, otro factor se suma al debate: el costo laboral producto de los incrementos salariales.

¿Cuál es el incremento del salario mínimo que propone el Gobierno?

En medio de las voces de uno y otro lado que defienden sus respectivas posturas frente al aumento, el Gobierno tiene una doble función, puesto que también debe presentar su propuesta y a, su vez, encarnar una especie de arbitraje para subsanar las diferencias entre las partes.

Al respecto, uno de los representantes del ejecutivo que ha hablado sobre la eventual propuesta del Gobierno es el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien destapó una propuesta del 12 %, con la que buscan acercarse al tope que sentaron las centrales obreras, amparadas en el estudio del salario mínimo vital y móvil de la OIT.

Sin embargo, esta cifra podría ser incluso superior desde la óptica del Gobierno, pese a la resistencia de los empresarios, que han convenido un 7,21 % sumando la inflación (5.3), la cifra de productividad (0.91) y 100 puntos adicionales.

¿Cuánto costaría un trabajador con salario mínimo en el 2026?

Como se mencionó previamente, el costo de la contratación y sostenimiento de un trabajador para una empresa contempla varios factores adicionales al salario, relacionados también con las prestaciones sociales y las vacaciones.

Lea también: Así quedaría el salario mínimo en 2026 si se ajusta por decreto de Gustavo Petro

En ese sentido, el salario mínimo 2026, con un incremento del 12 %, quedaría en $ 1′594.320, más un auxilio de transporte ubicado en $ 224.000, lo que representa un sueldo total de $ 1′818.320.

Así las cosas, la suma total del costo laboral incluiría los siguientes valores adicionales:

Salud (8.5 % del salario): $ 135.517

135.517 Pensión (12 % del salario): $ 191.318

191.318 ARL (Nivel I 0,522 % del salario): $ 8.322

8.322 Caja de Compensación (4 % del salario): $ 63.773

63.773 Prima (8,33 % del salario + auxilio): $ 151.466

151.466 Vacaciones (4,17 % salario): $ 66.483

66.483 Cesantías (8,33 % del salario + auxilio): $ 151.466

151.466 Intereses de las cesantías (1 % sobre base prestacional): $ 66.483