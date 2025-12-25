Policía desmantela polvorera artesanal en La Ceja y evita riesgos durante temporada decembrina

La Ceja, Antioquia

La Policía Nacional desmanteló una **polvorera artesanal que operaba ilegalmente en el municipio de La Ceja, en el Oriente antioqueño, como parte de las acciones de control desplegadas durante la temporada de fin de año. El procedimiento fue adelantado por investigadores de la Policía Nacional de Colombia, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Antioquia, en el marco de la estrategia institucional “Actuando por Antioquia”.

De acuerdo con las autoridades, la operación se desarrolló tras información suministrada por una fuente humana, lo que permitió ubicar el sitio donde se fabricaba, almacenaba y comercializaba pólvora de manera clandestina en plena zona urbana, representando un alto riesgo para la comunidad, especialmente para niños, niñas y adolescentes.

Incautación de material explosivo

Durante el operativo, la Policía incautó una importante cantidad de material pirotécnico y elementos para su fabricación, entre ellos 200 voladores, 1.500 churrillos, 240 kilogramos de pólvora negra, 400 metros de mecha lenta, 500 tacos, 200 metros de recámara y 1.000 papeletas para voladores. Según las autoridades, este material era suficiente para provocar graves emergencias en caso de una detonación accidental.

El desmantelamiento de esta polvorera permitió neutralizar un foco de peligro latente en un sector residencial, en momentos en los que Antioquia registra un aumento de personas lesionadas por pólvora y una alta ocupación en las unidades de quemados del departamento.

Llamado a la denuncia y a celebrar sin pólvora

La Policía Antioquia reiteró su compromiso con la protección de la vida y la convivencia ciudadana, y anunció que mantendrá e intensificará los controles contra la fabricación, almacenamiento y comercialización ilegal de pólvora en todo el territorio departamental. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente este tipo de actividades y a celebrar las festividades de manera responsable, sin el uso de elementos pirotécnicos que ponen en riesgo la seguridad de las comunidades.