Incautaron 215 kg de pólvora que no generarán riesgo a las personas en esta Navidad

Antioquia

La policía evitó que más de 200 kg de pólvora se comercializara en el departamento y otras zonas del país con la incautación de este material en dos lugares, uno en el Norte y el otro en el Suroeste.

En uno de los casos, el material pirotécnico era transportado en modalidad de encomienda y sin cumplir con los requisitos legales para el transporte de este material peligroso para las personas en caso de llegar a detonar en la vía.

Según la policía, los uniformados pararon un camión en la vía que de Medellín conduce a Yarumal, en el km 45, jurisdicción de Donmatías. Al revisar el carro, fueron hallados 200 kg de pólvora en diferentes variedades y cuyo destino era el municipio de Caucasia.

El segundo caso se reportó en la vía La Pintada – Medellín, kilómetro 38+800, sector peaje Primavera, donde encontraron 15 kg del material de pirotecnia cuyo destino era el municipio de Guamo en el Tolima.

Actualmente, Antioquia tiene 59 casos de personas quemadas con pólvora; de esos, 16 son menores; además, del total se registran seis amputados. El coronel Oscar Rico recordó la peligrosidad de manipular estos artefactos y recordó la necesidad de evitarlo.

“Tenemos con quema y afectación en el rostro, los ojos y oídos, reporte de daños a manos, amputaciones de dedos y plantas de las manos, una quemadura en abdomen, una quemadura en brazo, una quemadura en cuello y un caso con quemadura en una extremidad inferior. Hacemos el llamado para que disfruten las fiestas decembrinas. No tengamos en cuenta el uso de la pólvora. No hay pólvora inocente, inofensiva. Estos elementos causan daño y tampoco dejarla al alcance de los menores de edad”.

Recuerda que los menores pueden resultar intoxicados con la ingesta del producto sin la supervisión de un adulto.