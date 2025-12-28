Cuestionada ‘Casa Calle’ de Córdoba impulsa la candidatura de Camilo Torres al Senado

Gabriel Calle respaldando la candidatura al senado de Camilo Torres. En los círculos: Gabriel Calle Demoya y Andrés Calle Aguas.

Montería

Con el respaldo explícito del diputado liberal Gabriel Calle Aguas, el candidato al Senado Camilo Torres Villalba inició su despliegue en el departamento de Córdoba, una plaza electoral determinante.

Este respaldo político, proveniente de una de las casas con mayor estructura territorial en la región, le permite a Torres Villalba proyectarse ante un electorado que, según su entorno, reclama renovación y coherencia programática dentro del Partido Liberal. La alianza representa una apuesta por recomponer las bases liberales en Córdoba, donde el partido busca recuperar protagonismo.

Sin embargo, este apoyo llega en un contexto de profunda controversia. Los Calle son una fuerza política ampliamente cuestionada en el departamento y el país por su vinculación a graves casos de corrupción.

Camilo Torres Villalba, ex diputado del Atlántico, sería el nuevo candidato de la Casa Torres para el Senado de la República, en reemplazo de su mamá, Martha Villalba, exmiembro de la Cámara de Representantes.

“Hoy le dimos la bienvenida a Córdoba a Camilo Torres Villalba, candidato al Senado, iniciando juntos una nueva historia y la renovación del liberalismo desde el Caribe colombiano, con el respaldo de más de 1.200 cordobeses que se sumaron a este encuentro”, dijo el diputado cordobés.

“Le entregamos nuestras banderas, las de la justicia social, la participación y el trabajo desde el territorio, convencidos de que el liberalismo se construye caminando junto a la gente”, agregó el político oriundo de Montalíbano, sur de Córdoba.

Señalamientos contra los Calle

En noviembre, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la medida de aseguramiento en cárcel contra el expresidente de la Cámara Andrés Calle Aguas, por su presunta participación en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Calle Aguas deberá continuar recluido en la cárcel La Picota mientras avanzan las investigaciones.

La justicia investiga al expresidente por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado, en calidad de interviniente, por el presunto direccionamiento de contratos y desviación de recursos de la Ungrd.

Las pesquisas apuntan a que habría recibido $1.000 millones en coimas, provenientes de un contrato de la entidad para la compra de carrotanques destinados a La Guajira.

Además, la Corte ha señalado que Gabriel Alberto Calle Demoya, padre de Andrés Calle y líder del clan, presuntamente recibió recursos de esa misma corrupción para financiar su campaña a la Alcaldía de Montelíbano.

Precisamente, Gabriel Alberto Calle Demoya, ya como alcalde de Montelíbano, fue suspendido por tres meses en junio pasado por la Procuraduría General de la Nación, por presunta participación indebida en política.

La sanción se originó por un video en el que el mandatario pedía apoyo para su movimiento político con miras a las elecciones al Congreso. Tras cumplir la suspensión, retomó sus funciones en septiembre.

En este escenario, el respaldo de Gabriel Calle Aguas a Camilo Torres no es solo una señal de confianza política, sino un movimiento que sitúa la candidatura liberal bajo la sombra de las investigaciones que persiguen a sus principales valedores en el territorio.