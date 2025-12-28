MinDefensa: “Seguridad y Democracia”, retos principales de la nueva cúpula militar

El Ministro de Defensa Pedro Sánchez le dio la bienvenida a la nueva cúpula militar nombrada en las últimas horas por el presidente Gustavo Petro.

En su cuenta de X indicó, que los nuevos Generales y Almirantes cuentan con toda la trayectoria en las Fuerzas Militares, para enfrentar los retos actuales en seguridad y orden público.

“Con ellos, trabajaremos arduamente y sin descanso en dos prioridades fundamentales y complejas, pero no imposibles. Seguridad y Democracia”. aseguró el ministro.

Indicó que en temas de seguridad, los principales retos será afectar las economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y los actores criminales.

“Consolidar el control territorial en las zonas priorizadas, Reducir el homicidio, extorsión, secuestro, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado, confinamiento y demás delitos contra la vida, libertades y la convivencia ciudadana”, recalcó.

El Gobierno, a través del Ministerio de Defensa Nacional, ha anunciado que más de 130.000 efectivos de las Fuerzas Militares y alrededor de 70.000 uniformados de la Policía Nacional participarán en el plan de seguridad para las próximas Elecciones de Colombia 2026.

En total, serán más de 200.000 integrantes de la fuerza pública los encargados de garantizar el orden en el proceso electoral.

El reto en democracia será garantizar unas elecciones libres, seguras y transparentes en todo el territorio nacional según indica la constitución y la ley.