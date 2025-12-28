MinDefensa exalta la labor de los comandantes salientes de las Fuerzas Militares

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó su reconocimiento a los comandantes salientes de las Fuerzas Militares, luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara los cambios.

En ese sentido, aseguró que bajo el mando de los comandantes, se protegió a la población civil, se actuó con legalidad y se lograron impactos importantes contra los grupos armados más peligrosos.

“Su arduo trabajo se ve reflejado en el respaldo ciudadano, llevando a las Fuerzas Militares a un índice de favorabilidad del 76.6%, el más alto durante los últimos años”, escribió el jefe de la cartera de Defensa a través de su cuenta en X.

Asimismo, el ministro aseguró que el trabajo de los comandantes permitió avances estratégicos. Entre ellos, récords en incautación de droga, neutralización de estructuras criminales, aumento del pie de fuerza, creación de nuevas capacidades operacionales y el fortalecimiento de la superioridad aérea que cuidará a Colombia durante las próximas décadas.

Finalmente, el ministro agradeció el trabajo de los comandantes y afirmó que el país reconoce su entrega. “Hoy pueden regresar a casa con la tranquilidad del deber cumplido. Sus familias los esperan para disfrutarlos, después de tantos años entregados al servicio del país. Ha sido un honor trabajar a su lado”, agregó el ministro.

Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro, designó como nuevo comandante general de las Fuerzas Militares al general del Ejército Nacional Hugo Alejandro López Barreto, al vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño como Jefe de Estado Mayor Conjunto, al mayor general Royer Gómez Herrera como comandante del Ejército Nacional, al mayor general Carlos Fernando Silva Rueda como comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana; mientras que el Almirante Juan Ricardo Rozo Obregón continuará comandando la Armada de Colombia.

El jefe de Estado también e reconoció el trabajo de los comandantes salientes: almirante Francisco Hernando Cubides Granados comandante de las Fuerzas Militares, Luis Carlos Córdoba Avendaño, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y al General Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional de Colombia.