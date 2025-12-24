JEP adopta nuevas órdenes para fortalecer la búsqueda e identificación de personas desaparecidas

AME3582. MEDELLÍN (COLOMBIA), 23/01/2025.- Personas observan La Escombrera este jueves, en Medellín (Colombia). Los cuatro cuerpos que han sido encontrados en La Escombrera, el mayor vertedero de escombros de Medellín, corresponden a personas que fueron ejecutadas y víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de esa ciudad colombiana entre 2002 y 2003, informó este jueves la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). EFE/STR / STR ( EFE )

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió nuevas órdenes dirigidas a reforzar la búsqueda, identificación y entrega digna de personas desaparecidas en el país, como resultado de una audiencia pública de seguimiento a la medida cautelar nacional que protege los derechos de las víctimas de desaparición forzada y de sus familias.

Las decisiones fueron adoptadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, que dio instrucciones concretas para mejorar la articulación del Sistema Nacional de Búsqueda, y así poder superar fallas de coordinación y obstáculos en el acceso y cruce de información clave para la identificación de las víctimas.

Entre las órdenes dadas, la JEP requirió a las entidades responsables de la búsqueda reportar avances verificables, remover barreras administrativas y técnicas que dificultan la identificación de personas desaparecidas y fortalecer las acciones para garantizar resultados efectivos y oportunos.

Uno de los puntos centrales es la orden de avanzar en un protocolo forense preventivo, orientado a proteger posibles sitios de inhumación frente a proyectos de infraestructura y desarrollos minero-energéticos que puedan poner en riesgo evidencias esenciales para la búsqueda y recuperación de restos humanos.

La JEP enfatiza en que estas decisiones se enmarcan en la medida cautelar nacional vigente, cuyo propósito es salvaguardar los derechos a la verdad, la memoria y la dignidad de las víctimas de desaparición forzada, así como brindar garantías a sus familiares en el proceso de búsqueda y entrega digna.