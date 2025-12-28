Más de cien extranjeros fueron inadmitidos en el país por delitos sexual

Migración Colombia durante el 2025, especialmente en el último semestre, fortaleció los controles migratorios para la protección de niñas, niños y adolescentes, logrando impedir el ingreso al país de 105 ciudadanos extranjeros por posible turismo con fines de explotación sexual.

De acuerdo con la entidad, se realizaron anotaciones y alertas relacionadas con delitos contra menores de edad, quienes fueron inadmitidos como parte de una estrategia preventiva para cerrar el paso a posibles agresores sexuales y garantizar la seguridad en el territorio nacional.

Las entrevistas migratorias y el trabajo con la Policía Nacional fueron claves para detectar viajeros catalogados como ofensores sexuales. Estas acciones, sumadas a las alertas emitidas por agencias homólogas, han prevenido el ingreso y de personas que representan un riesgo para la seguridad y la protección de la niñez.

Los oficiales de Migración Colombia en el país, identificaron viajeros que no lograron sustentar de manera clara y coherente el propósito de su viaje.

En algunos casos, durante las inspecciones de la Policía Nacional, se hallaron en el equipaje artículos de índole sexual, lo que activó señales de alerta frente a posibles intenciones relacionadas con el turismo con fines de explotación sexual.

Más controles migrato​rios

En el mismo periodo, la autoridad migratoria ya inadmitió a 3.368 ciudadanos extranjeros que no cumplieron los requisitos establecidos para el ingreso a Colombia y ejecutó cerca de 250 expulsiones por infracciones a la normativa migratoria vigente.

Estas medidas se aplicaron en los principales aeropuertos y pasos fronterizos del país, reforzando la capacidad del Estado para prevenir riesgos asociados a delitos de explotación sexual, trata de personas y amenazas contra la seguridad nacional.

Las principales causales de inadmisión en 2025 estuvieron relacionadas con la falta de documentación exigida para ingresar al territorio colombiano, con 915 casos, seguida de no presentar visa cuando era requerida (638); suministrar información falsa a la autoridad migratoria (478); razones de soberanía o riesgo para la seguridad del Estado (425), y no contar con tiquete de salida del país (193).

También se registraron inadmisiones por agredir o amenazar a funcionarios, autoridades, aerolíneas o personal de salud (100); uso de documentación falsa (17); información proveniente de organismos de seguridad o de inteligencia (96), y otras causales (506).

En cuanto a las nacionalidades de las inadmisiones, solamente por identificación de posibles casos de turismo con fines de explotación sexual, la mayoría correspondió a ciudadanos estadounidenses, principalmente en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro (Antioquia).

En general, los ciudadanos venezolanos registraron el mayor número de inadmisiones por todas las causales con 696 casos, seguidos por Estados Unidos (486), República Dominicana (316), Cuba (179), México (164), Ecuador (163), China (146), Perú (115), India (56) y Haití (50), además de otras nacionalidades que en conjunto sumaron 997 casos.

En materia de expulsiones, Migración Colombia ejecutó 222 medidas durante 2025, principalmente a ciudadanos venezolanos (127), seguidos por República Dominicana (40), Ecuador (12), Estados Unidos (7), Irán (4), México (4), Chile (3), España (3) y otras nacionalidades (22).