Debate por tarifas aéreas: Gobierno pide control en temporada alta e IATA advierte que no hay techos

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) aseguró que en Colombia no existen techos tarifarios desde 2012, año en el que se eliminó el control de precios en el mercado aéreo, dando paso a un régimen de libertad tarifaria.

“Colombia tiene un régimen de libertad tarifaria para los tiquetes aéreos, establecido desde el año 2012, cuando los pisos y techos que se disponían para el servicio desaparecieron del ordenamiento jurídico”, señaló el gremio en una carta enviada a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla.

IATA advirtió que intervenir los precios podría encarecer los tiquetes, reducir la conectividad y afectar a los usuarios, especialmente a los de menores ingresos. Según sus cifras, la desregulación ha permitido una reducción acumulada del 37,8 % en las tarifas domésticas y del 34,9 % en las internacionales, sin incluir impuestos.

No obstante, la ministra de Transporte afirmó que, ante la alta demanda de la temporada decembrina —en la que se movilizarán cerca de 3,3 millones de pasajeros por vía aérea—, el Gobierno solicitó a las aerolíneas evitar incrementos excesivos.

“Le pedí al director de la Aerocivil que saquemos una directiva que diga que las aerolíneas deben mantener unos techos tarifarios, no se pueden disparar como locos los precios de los tiquetes en temporada”, afirmó la ministra en diálogo con W Radio.

IATA, por su parte, puso el foco en los impuestos y costos del sector, señalando que el 28,4 % de un tiquete doméstico y el 51,5 % de uno internacional corresponden a impuestos y tasas, niveles que están por encima del promedio regional y global.

Mientras tanto, la Aeronáutica Civil anunció que realizará un monitoreo permanente de las tarifas, en medio de una temporada en la que el transporte aéreo vuelve a estar en el centro del debate económico y del bolsillo de los viajeros.