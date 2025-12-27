El Gobierno Nacional reglamenta reserva del 7% de plazas para personas con discapacidad

El Gobierno Nacional expidió el decreto que reglamenta la reserva de plazas para personas con discapacidad en los concursos de la carrera administrativa, una medida que busca fortalecer la inclusión laboral en el sector público.

A través del decreto 1401 del 22 de diciembre de 2025, firmado por el presidente Gustavo Petro, se estableció que el 7% de las vacantes en los concursos de ingreso y ascenso del sistema general de carrera administrativa deberán destinarse a personas con discapacidad, como una medida para fortalecer la inclusión laboral en el sector público.

La Comisión Nacional del Servicio Civil deberá realizar los ajustes necesarios para permitir la inscripción de esta población y adoptar una metodología que garantice equidad, confiabilidad y validez en las pruebas de selección.

El decreto también señala que las personas con discapacidad estarán exentas del pago de los derechos de participación, costos que deberán ser asumidos por las entidades públicas que hagan parte de cada proceso de selección

