Día de los Santos Inocentes: oración del 28 de diciembre para pedir por el bienestar de los niños. Getty Images.

El 28 de diciembre, fecha en la que se conmemoran a los Santos Inocentes, es tomada por muchas personas en todo el mundo como una jornada de bromas, engaños y diversión.

Sin embargo, para los católicos el significado del 28 de diciembre adquiere un tinte de reflexión y solemnidad, en concordancia con los hechos que se presentaron en esta fecha, de acuerdo con el relato bíblico.

¿Qué pasó el 28 de diciembre según la biblia?

La biblia tiene uno de sus episodios más cruentos en los acontecimientos conmemorados durante el Día de los Santos Inocentes, como reseña ACI Prensa.

Durante dichas fechas, se registra que el rey Herodes, temeroso ante la profecía de los Reyes Magos, que mencionaba la llegada de Cristo, ordenó una descarnada matanza de niños en Belén. El tirano buscaba librarse del mesías que llegaría a gobernar por encima de su mandato terrenal.

“Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar, en Belén y sus alrededores, a todos los niños menores de dos años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado”, como señala el Evangelio según San Mateo (2, vs. 13 al 18).

En ese sentido, las oraciones y la devoción en esta fecha se basa en pedir por la intercesión de los pequeños mártires de Belén que dieron su vida para que Jesucristo nacer un pesebre, alejado de la maldad del Rey Herodes.

Es por ello que los discursos papales, recordando particularmente al papa Francisco en el año 2016, se han enfocado en pedir por la protección de los niños, en un entorno que “devora” su inocencia, como lo reseñó en ese entonces el portal de la Santa Sede, Vatican News.

Oración para el día de los Santos Inocentes HOY 28 de diciembre

Así las cosas, la Comunitá Cenacolo, una congregación católica internacional que vela por la rehabilitación de los jóvenes que han caído en situaciones como el consumo de drogas, provee la siguiente oración, que puede ser recitada en cualquier momento este 28 de diciembre para pedir la intercesión de los Santos Inocentes:

Oh, Santos Inocentes, pequeños mártires

que están en el Corazón del Padre

Y en el Amor inmenso de María,

les rezamos:

Intercedan por nosotros el Espíritu de fortaleza

Para combatir el mal que ataca

Y destruye las vidas,

especialmente las de los pequeños,

Débiles y pobres inocentes.

Enjuguen las lágrimas de los niños,

acaricien con ternura

A los enfermos y a los ancianos.

Ayuden a los hombres y mujeres a creer en la vida,

A defender su sacralidad

desde la concepción hasta el último respiro.

Para aquellos padres y madres

que la rechazaron con el aborto

Obtengan la gracia del perdón de Dios

y la paz del corazón.

Para los que golpean y humillan

a los pobres e inocentes,

Intercedan arrepentimiento sincero y verdadera conversión.

Protejan cada vida desde el seno materno;

Custodien a los niños

para que no pierdan su inocencia;

Ayuden a las familias a recibir y amar a sus hijos

Como regalo de Dios.

Velen sobre los enfermos

para que sientan que Dios está cerca de ellos;

Iluminen a los poderosos

Para que promuevan leyes en defensa de la vida.

Recen con nosotros y por nosotros

para que la humanidad encuentre

El amor y el respeto hacia los niños y los inocentes

Para que aprendamos de ellos a amar

El tesoro precioso: ¡la vida!

¡Santos Inocentes, rogad por nosotros!