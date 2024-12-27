Día de los Inocentes en Colombia 2024: mejores bromas para hacer este día
Este 28 de diciembre se conmemora el Día de los Santos Inocentes, aquí le contamos un poco de qué se trata y le dejamos algunas ideas de bromas que puede realizar este día.
El Día de los Santos Inocentes, para la religión católica, es una conmemoración a una matanza ordenada por el Rey Herodes I, que se realizó en la época antigua de Belén, en donde asesinaron a miles de niños menores de dos años, con el fin de deshacerse de Jesús de Nazaret, quien ya estaba siendo considerado como el mesías.
Sin embargo, de acuerdo con el portal web de Bibliored, no existe una relación directa entre este atroz suceso y lo que actualmente se conoce como Día de los Inocentes en Latinoamérica y otras regiones del mundo, sin embargo, en este 28 de diciembre, por tradición se acostumbra a hacer bromas y travesuras, razón por la que acá le dejamos algunas que le puede jugar a sus amigos o familiares.
Bromas para hacer en el Día de los Inocentes
Cabe resaltar que las bromas que se van a mencionar no implica lastimar a alguien más o generarle algún tipo de daño, simplemente se trata de algunos juegos inocentes que se pueden realizar el Día de los Inocentes, sin necesidad de generar algún daño, ni físico, ni mental. A continuación le dejamos un listado de las bromas que puede hacer con personas de confianza:
- Broma de la moneda pegada al suelo: para llevar a cobo esta travesura, simplemente tiene que pegar una moneda en el piso, ya sea con cinta adhesiva o con algún tipo de pegamento que no dañe el material del suelo, así, cuando la víctima intente levantarla se llevará una sorpresa.
- Cambio de hora: cuando la persona a la que le vaya a hacer la broma se haya descuidado, aproveche para cambiar la hora de su celular, reloj, cualquier objeto que le puede dar la hora. De esta manera puede confundirlo y en cualquier caso, esta pensará que ha perdido tiempo o al contrario, y que las horas se han pasado muy despacio.
- Broma telefónica: para esta, es tan fácil como llamar a una persona que usted conozca muy bien, puede ser un amigo o un familiar y llámelo haciéndose pasar por otra persona o simplemente jugándole una pequeña broma. En dado caso aquí la creatividad juega un papel importante para que la broma sea exitosa, así que piense bien antes de hacer la llamada.
- Desayuno congelado: esta broma es típica de Estados Unidos y basta con dejar toda la noche un plato de cereal con leche en el congelador. Una vez se despierte, haga como si fuera a servirle el desayuno a su víctima en la cama, de esta manera cuando vaya a tomar la primera cucharada de cereal se llevará una sorpresa al notar que está todo congelado.
- Hoja en la espalda: se trata de una de las más tradicionales y que usualmente se ven en las películas estadounidenses, aquí también debe ser creativo y pensar en qué quiere ponerle en la espalda a su víctima. Lo ideal es que sea lo más disimulado posible y que dure bastante tiempo, basta con usar cinta adhesiva y una hoja.