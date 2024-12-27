Día de los Inocentes en Colombia 2024: mejores bromas para hacer este día

El Día de los Santos Inocentes, para la religión católica, es una conmemoración a una matanza ordenada por el Rey Herodes I, que se realizó en la época antigua de Belén, en donde asesinaron a miles de niños menores de dos años, con el fin de deshacerse de Jesús de Nazaret, quien ya estaba siendo considerado como el mesías.

Sin embargo, de acuerdo con el portal web de Bibliored, no existe una relación directa entre este atroz suceso y lo que actualmente se conoce como Día de los Inocentes en Latinoamérica y otras regiones del mundo, sin embargo, en este 28 de diciembre, por tradición se acostumbra a hacer bromas y travesuras, razón por la que acá le dejamos algunas que le puede jugar a sus amigos o familiares.

Bromas para hacer en el Día de los Inocentes

Cabe resaltar que las bromas que se van a mencionar no implica lastimar a alguien más o generarle algún tipo de daño, simplemente se trata de algunos juegos inocentes que se pueden realizar el Día de los Inocentes, sin necesidad de generar algún daño, ni físico, ni mental. A continuación le dejamos un listado de las bromas que puede hacer con personas de confianza: