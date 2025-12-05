El Pesebre más grande del mundo 2025 está en Colombia: Lugar y horarios de funciones GRATIS

Diciembre se caracteriza por ser mes en el que se conmemora la navidad, una fecha en la que millones de personas en el mundo se reúnen para celebrar el nacimiento del niño Jesús.

Esta celebración viene acompaña de distintas costumbres o tradiciones, una de ellas enfocadas en la decoración como lo es el árbol de Navidad y el pesebre o Belén.

Es importante destacar que el pesebre es una representación tradicional de la Navidad de Jesús, en este se recrea el humilde lugar en el que nació; acompañado de figuras representativas como María, José, el niño Jesús.

Para este 2025, Colombia destacó con uno de los montajes más esperados, el pesebre humano más grande del mundo, ubicado en Palmira y con entrada completamente gratis.

Dónde está el pesebre más grande del mundo en Colombia

Se trata del pesebre humano más grande del mundo y ganados de un récord Guinness, en el que dan vida a uno de los hechos más importantes de la historia. Ubicado en Palmira, dentro un majestoso parque temático en Bosque Municipal con entrada totalmente gratis.

Dentro del pesebre podrán recorrer 15 mil metros cuadrados de infraestructuras con 90 actores en vivo ganadores de 4 récord Guinness.

Se trata de un recorrido de 4 ciudades como Nazaret, Jerusalén hasta llegar a Belén.

Fecha del evento: Abierto desde el 1 de diciembre de 2025, y con fecha de cierre el 30 del mismo mes

Pesebre humano más grande del mundo: Horarios de funciones por días

Lunes a viernes:

5:00 p.m. – 6:00 p.m.

6:00 p.m. – 7:00 p.m.

6:00 p.m. – 7:00 p.m. 7:00 p.m. – 8:00 p.m.

7:00 p.m. – 8:00 p.m. 8:00 p.m. – 9:00 p.m.

8:00 p.m. – 9:00 p.m. 9:00 p.m. – 10:00 p.m.

Sábados, domingos y festivos:

5:00 p.m. – 6:00 p.m.

6:00 p.m. – 7:00 p.m.

6:00 p.m. – 7:00 p.m. 7:00 p.m. – 8:00 p.m.

7:00 p.m. – 8:00 p.m. 8:00 p.m. – 9:00 p.m.

8:00 p.m. – 9:00 p.m. 9:00 p.m. – 10:00 p.m.

9:00 p.m. – 10:00 p.m. 10: p.m. - 11:00 p.m.

Cómo adquirir la entrada al pesebre más grande del mundo

Teniendo en cuenta que la entrada es completamente gratis, existen unas condiciones para el ingreso. Una de ellas es la boletería, que se asignará directamente al documento de identidad original de cada persona.

Por esta razón, quienes deseen ingresar deben llevar su documento físico para presentarlo en el punto de ingreso y validar la entrada.

Para separar su ingreso deberá acceder al sitio web www.mundoboletos.com y seleccionar el día y horario de su función. Recuerde que el aforo es de 4000 personas, por lo que debe separar con tiempo su entrada.