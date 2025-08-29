Gabriel Calle Demoya regresó a su cargo como alcalde de Montelíbano

Al cargo como alcalde de Montelíbano regresó Gabriel Calle Demoya, quien fuera suspendido por tres meses por la Procuraduría por participación indebida en política.

Su regreso se dio luego que el Ministerio Público no optara por prorrogar la sanción disciplinaria que le impuso el pasado 3 de junio.

Recordemos que la decisión la tomaron tras un pronunciamiento público en el que Calle Demoya fue señalado de promover su movimiento político con fines electorales, lo cual derivó en su separación temporal del cargo.

Cumplido el término de la sanción y al no existir decisión de extenderla, el mandatario fue restituido en sus funciones y regresó al Palacio Municipal para continuar con su gestión.

Boris Zapata Romero, quien fungió como alcalde encargado, regresa plenamente a sus funciones como secretario de competitividad de la Gobernación de Córdoba.