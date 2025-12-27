Fortalecen vigilancia marítima ante masiva afluencia turística en el Golfo de Morrosquillo

Montería

Con la expectativa de un aumento sustancial en la llegada de turistas desde el interior del país, atribuido en parte a las mejoras en la conectividad vial con el litoral, las autoridades han movilizado más de 60 funcionarios.

Este personal se desplegará a lo largo de los ocho municipios costeros de la región, desde San Onofre (Sucre) hasta Los Córdobas (Córdoba), abarcando también Coveñas, Tolú, San Bernardo del Viento, San Antero, Moñitos y Puerto Escondido.

El operativo tiene dos frentes principales. Por un lado, inspectores en tierra verifican las condiciones de las embarcaciones en las playas. Por otro, unidades navales patrullan activamente las aguas del Golfo de Morrosquillo y los alrededores de Isla Fuerte, con el objetivo central de garantizar que el transporte de pasajeros cumpla con todas las normas de seguridad.

El Capitán de Corbeta Otavo Martínez, a cargo del operativo fue enfático en las recomendaciones para los turistas: “La principal recomendación es que acaten las medidas de seguridad. Deben verificar que la embarcación cuente con elementos como chalecos y aros salvavidas en buen estado, y que esté debidamente identificada con su nombre y número de matrícula. Así pueden tener la seguridad de que se están transportando en una embarcación legal”.

Condiciones favorables

Aunque las condiciones meteorológicas y marinas se pronostican favorables para los próximos días, sin reportes adversos al momento, las autoridades instan a la precaución. Recomiendan a los navegantes y turistas consultar siempre las fuentes oficiales, como la página web del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH) y los números de contacto de las Capitanías de Puerto locales, antes de zarpar.

Este despliegue busca prevenir accidentes y garantizar una temporada vacacional segura para los miles de visitantes que disfrutarán de las playas del Caribe colombiano durante esta temporada alta.