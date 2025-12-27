Montelíbano se alista para acoger Zona de Ubicación en los diálogos entre Gobierno y Clan del Golfo

Gabriel Calle Demoya, alcalde de Montelíbano, se refiere a los diálogos del Gobierno con el Clan del Golfo.

Montería

La designación de Montelíbano como uno de los quince municipios modelo para el proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional con el ‘Clan del Golfo’ marca un hito para la región del San Jorge.

Este llamamiento, anunciado por el alcalde Gabriel Calle Demoya, posiciona al territorio como un escenario clave donde los acuerdos deben cumplirse “con seriedad” para generar transformaciones reales.

La iniciativa cuenta con la participación de cuatro países garantes, además del Estado colombiano, los cuales realizarán “una inversión importante” en cada una de las localidades priorizadas con el objetivo de consolidar la paz y fortalecer el desarrollo local.

El Alcalde precisó que este nombramiento se recibe “con inmensa alegría”, un sentimiento que equiparó a “respirar” en un contexto donde la violencia ha golpeado duramente a las familias y la economía. La esperanza, según sus declaraciones, radica en que el proceso sirva para aliviar problemáticas concretas que aquejan a la población, como la extorsión.

“No es para nadie un secreto de que hasta los pequeños comerciantes vienen sufriendo estos flagelos”, afirmó Calle Demoya, subrayando que “uno de los primeros compromisos es cero extorsión con la gente legal”.

Cero extorsión y recursos

Este compromiso de “cero extorsión” va acompañado, según el mandatario local, de una fuerte inyección de recursos.

“Mucha inversión tanto de parte de nuestro gobierno nacional, como de los cuatro países que están haciendo parte como garantes de este gran proceso”, explicó.

La confianza en el cumplimiento del pacto se sustenta en experiencias previas en otras zonas del país. El alcalde reveló que ya existen cinco municipios, cuatro del Chocó y uno de Antioquia, que llevan varios meses demostrando el cumplimiento del “100% de los compromisos tanto del Clan del Golfo como del Gobierno”.

En la subregión del San Jorge, son cinco los municipios incluidos en esta fase: Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta.

“Hoy ya podemos cantar victoria que de acá del San Jorge quedamos cinco municipios”, manifestó Calle Demoya. Esta apuesta integral por la paz busca no solo silenciar las armas, sino abrir el camino al desarrollo, la inversión social y la dignidad de los ciudadanos, proyectándose como un ejemplo replicable para otros grupos armados y territorios.

La paz, un anhelo

El proceso se enmarca en la convicción de que Colombia requiere de la paz como base fundamental para progresar.

“Estoy seguro que tanto los del Clan como todo el pueblo colombiano anhelamos la paz. Nadie quiere perder un ser querido de su familia”, reflexionó el alcalde.

Finalmente, expresó su aspiración de que este acuerdo sirva de modelo para futuras negociaciones: “Aspiramos que esto sea ejemplo para los demás grupos, llámese disidencia de las Farc o con el ELN. Tenemos un país muy rico, necesitamos la paz para entrar a la vía del desarrollo”.

La designación de Montelíbano simboliza, por tanto, un laboratorio de esperanza donde la seriedad en los compromisos y la inversión conjunta buscan sentar las bases de una transformación duradera.