Cristiano Ronaldo dejó un contundente mensaje camino a los 1000 goles

Cristiano Ronaldo, futbolista del Al-Nassr de Arabia Saudita, dijo este domingo, durante los premios Globe Soccer 2025, que quiere alcanzar los 1.000 goles en su carrera y que está seguro de conseguirlo si le respetan las lesiones.

El jugador portugués suma 956 tantos en su carrera (en 1.300 partidos y 260 asistencias) después de formar parte de clubes como Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y, ahora, el Al Nassr.

Le puede interesar: Sorpresiva revelación de Juan Guillermo Cuadrado sobre Cristiano Ronaldo: así es trabajar con CR7

Cristiano, tras recibir el premio al mejor jugador de Oriente Medio por delante de Salem Al-Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema (Al-Ittihad) y Riyad Mahrez (Al-Ahli de Arabia Saudí), afirmó que todavía tiene “la pasión” y está “motivado” para seguir.

“Es un gran placer ver a tantas personalidades del deporte en esta gala. Esta gala es una de mis favoritas, porque veo a gente tan maravillosa como a mi esposa. Es duro seguir jugando, pero todavía tengo la pasión y estoy motivado para seguir. No importa donde juegue, en Oriente Medio o en Europa, siempre quiero ganar más trofeos y quiero llegar a la cifra que todos saben. Estoy seguro de que llegaré si no hay lesiones”, manifestó.

¿Cuántos goles hizo Cristiano Ronaldo en 2025?

El último encuentro con las redes del portugués fue ante Al-Akhdoud, en el que marcó doblete en la victoria 3-0 por la fecha 11 de la Liga Saudí. Convirtió al 31′ y luego al 45+3′ de taco tras asistencia de João Félix.

Lea también: Luis Díaz, por encima de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: estos son los mejores jugadores del mundo

Estas fueron las últimas dos anotaciones del astro en el año, que con ello alcanzó los 40 tantos en el 2025 en 45 partidos jugados y se convirtió en el primer jugador en llegar a esa cifra por 14 temporadas consecutivas. El que más marcó en el año fue Kylian Mbappé con 66, seguido por Harry Kane con 60 y Erling Haaland con 57, mientras que Lionel Messi convirtió 46.